ФСБ рассекретила архивы о зверствах фашистов на Украине в годы ВОВ

Tекст: Алексей Дегтярев

ФСБ опубликовала ранее засекреченные материалы о преступлениях немецких карателей на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны, сообщил МИД России в своем Telegram-канале.

Среди документов содержится протокол допроса бывшего полицейского 304-го полицейского батальона Феликса Люфта от 1945 года.

«Батальон выполнял такие функции: уничтожение евреев, борьба с партизанами, реквизиция хлеба у крестьян, сжигание сел и другие бесчинства, как расстрел гражданского населения…», – говорится в показаниях Люфта.

Люфт рассказал, что массовые расстрелы проходили в Умани, Гайсине, Киеве и Кировограде – всего погибло около 10 тыс. человек. Он уточнил, что «все еврейское население было схвачено в своих домах и на улицах, раздевалось догола, бросалось на грузовые машины и вывозилось за город, где производились расстрелы».

По словам Люфта, на территории деятельности батальона почти все еврейское население было уничтожено, при этом «не разбиралось, старик ли это, ребенок ли это, мужчина или женщина – все поголовно уничтожались».

В местах действий партизан сжигались села, трудоспособных жителей угоняли на работы в Германию, а дети, старики и больные расстреливались. В допросе зафиксировано, что в случаях неудачных операций против партизан расстреливали случайных невинных людей, обвиняя их в участии в сопротивлении. Также применялись пытки, избиения и прочие репрессивные меры не только к партизанам, но и к мирному населению.

Ранее ФСБ рассекретила информацию о захоронении в братских могилах на территории химзавода в Константиновке во времена Великой Отечественной, там захоронены почти 7,8 тыс. человек.

Также спецслужба раскрывала данные о преступлениях нацистов на территории Молдавии. До этого в Крыму обнародовали документы о поимке генерала Йенеке.