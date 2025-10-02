В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин заявил о войне всех стран НАТО с Россией на Украине
На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что все государства Североатлантического альянса воюют с Россией на Украине.
«Все страны НАТО с нами воюют», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.
Он также заявил, что если кто-то захочет бросить вызов России в военной сфере, то может попробовать свои силы.