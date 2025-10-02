Путин заявил о войне всех стран НАТО с Россией на Украине

Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31

Tекст: Антон Антонов

По данным Fox News, конфликт произошел на прошлой неделе после того, как Эстония активировала 4 статью устава НАТО, потребовав консультаций по поводу инцидента. «Недавние... вторжения в воздушное пространство НАТО усилили разногласия внутри альянса касательно того, как реагировать на них», – приводит РИА «Новости» текст сообщения канала.

Сообщается, что «генеральный секретарь Марк Рютте столкнулся в конфликте с эстонским премьер-министром Кристеном Михалом» и «даже поднял голос на Михала, предупреждая того, что НАТО должно быть осторожным касательно того, как часто оно сигнализирует о тревоге». Собеседники телеканала отметили, что Рютте убежден – обращаться за консультациями по каждому инциденту нецелесообразно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Михал заявил, что три российских МиГ-31 якобы «вторглись» в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. Минобороны России отметило, что полет проходил по международным правилам, а маршрут самолетов лежал над нейтральными водами.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны НАТО обсуждают возможность нанесения ударов по российским военным самолетам, если они будут нарушать воздушные границы НАТО. Рютте выступил против подобных планов.