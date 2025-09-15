Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским

Трамп: Сорос – плохой парень и должен сидеть в тюрьме

Tекст: Дарья Григоренко

Несмотря на то что личность и мотивы стрелка не были известны, Трамп, выступая с видеообращением из Овального кабинета после стрельбы, обвинил в произошедшем «радикальных левых», передает NBC News.

В эфире программы Fox & Friends Трамп отдельно упомянул 95-летнего миллиардера Джорджа Сороса, основателя фонда Open Society Foundations, и заявил, что власти «намерены проверить Сороса» на возможные нарушения закона о рэкете (RICO). В комментарии для NBC News Трамп заявил, что Сорос «должен быть посажен в тюрьму», и назвал его «плохим парнем».

Сорос много лет поддерживает кандидатов от Демократической партии и прогрессивные инициативы, оставаясь одним из крупнейших доноров на левом фланге. Ранее Трамп в социальной сети обвинял Сороса и его сына в поддержке «насильственных протестов» и призывал привлечь их к ответственности по закону RICO.

В ответ представитель Open Society Foundations сослался на заявление фонда в соцсетях, где говорится, что организация не поддерживает и не финансирует насильственные протесты, а подобные обвинения ложны. В фонде подчеркнули, что их миссия – продвижение прав человека, справедливости и демократических принципов в США и во всем мире, а также защиту основных свобод, включая право на мирный протест и свободу слова.

В пятницу президент США Дональд Трамп предположил, что его администрация может начать расследование по факту вымогательства в отношении финансиста Джорджа Сороса или его семьи, обвинив крупного спонсора Демократической партии в финансировании протестов.

Напомним, Трамп выступил за привлечение венгерско-американского финансиста и миллиардера Джорджа Сороса и его сына к ответственности за содействие массовым беспорядкам в Соединенных Штатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, NYP раскрыла личность подозреваемого в убийстве Кирка. Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года, он проживает в штате Юта. Президент США, комментируя убийство активиста Чарли Кирка, заявил, что в стране есть «радикально левая группа сумасшедших».