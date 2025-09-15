Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?32 комментария
Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского в обозримом будущем.
Таковые переговоры могут пройти «относительно скоро», сказал Трамп, передает РИА «Новости».
Глава Белого дома напомнил, что сам выступал с инициативой организации такой встречи.
Ранее Трамп предполагал, что ужесточение политики Вашингтона в отношении Москвы может замедлить переговорный процесс по украинскому урегулированию. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщал, что киевский режим пока не готов к переговорам с Россией.
Напомним, Путин приглашал Зеленского в Москву. Российский лидер выражал готовность обеспечить безопасность Зеленскому и делегации Киева при визите в российскую столицу.