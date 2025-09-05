Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
CNN сообщил о страхе Трампа сорвать переговоры по Украине
Президент США Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики в отношении России способно затормозить переговоры по Украине, сообщил канал CNN.
Президент США Дональд Трамп опасается, что принятие жестких мер против России может привести к срыву переговоров по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
По информации канала, американский лидер считает, что усиление давления на Москву может «подорвать переговоры», несмотря на требования ужесточить политику в отношении России.
CNN отмечает, что после саммита Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошло уже почти три недели, однако заметного прогресса в мирном процессе не достигнуто. Источник подчеркивает, что Трамп «все больше расстраивается из-за отсутствия прогресса», а также задумывается о степени своего личного участия в организации встречи между Путиным и Владимиром Зеленским.
Телеканал напоминает, что ранее Трамп публично угрожал Путину «серьезными последствиями» в случае продолжения конфликта, но в частных беседах он выражает опасение, что подобные заявления могут навредить диалогу. Кроме того, США уже дали понять союзникам, что готовы сыграть ограниченную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине в случае достижения мирного соглашения с Россией.
