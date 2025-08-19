Белый дом опубликовал фото звонка Трампа Путину

WSJ: Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом
Как пишет Wall Street Journal, Белый дом попросил Владимира Зеленского надеть деловой костюм и галстук на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом издание сообщает со ссылкой на неназванного европейского чиновника и другой источник, передает РИА «Новости».
По данным издания, просьба была передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома.
Ранее в тот же день Зеленский пришел на встречу со спецпосланником США по Украине в черной футболке и брюках, что вызвало вопросы среди американских и европейских представителей. Газета отмечает, что Зеленский часто пренебрегал традиционным деловым этикетом на встречах с западными лидерами.
Во время предыдущего визита Зеленского в Белый дом Дональд Трамп с иронией заметил, что гость «одет красиво». Один из журналистов тогда отметил, что часть американцев считает такой стиль одежды неуважением к официальному статусу мероприятия. Сам Зеленский в ответ на вопрос, когда он наденет костюм, ранее заявлял: «Сделаю это, когда закончится конфликт».
Встреча Трампа и Зеленского пройдет в Вашингтоне 18 августа, на ней также будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры. Bild, ссылаясь на источники, указывает, что сначала Трамп встретится с Зеленским один на один и лишь после этого проведет переговоры с европейскими участниками.
Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно через отказ от претензий на Крым и согласие на нейтральный статус страны. Зеленский в ответ заявил, что не считает возможным отказываться от Крыма, но не озвучил конкретного плана действий.
