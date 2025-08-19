Белый дом опубликовал фото звонка Трампа Путину

Мотоцикл «Урал» для жителя Аляски совпал с моделью Брэда Питта

Tекст: Мария Иванова

Мотоцикл «Урал», который президент России Владимир Путин передал жителю Аляски Марку Уоррену, является флагманской моделью для бездорожья, сообщает ТАСС.

Генеральный директор московского представительства Ирбитского мотоциклетного завода Денис Кузнецов отметил, что подарок идентичен модели, изготовленной для актера Брэда Питта – это Gear Up с приводом на коляску и экологическим стандартом Евро 5.

Кузнецов заявил: «По факту модель такая же, как и у Брэда Питта – это Gear Up с приводом на коляску, флагман нашего завода, с экологическим стандартом Евро 5, для бездорожья. Мотоциклы «Урал» – одни из последних, которые производятся целиком из железа, сейчас все уходят на пластик, алюминий, а с металлом очень сложно работать. В наше время это ретроистория с каким-то флером, духом, за это, наверное, и ценятся наши модели».

По информации агентства, каждая модель мотоцикла изготавливается под конкретного заказчика, но несмотря на сжатые сроки, «Урал» успели доставить из Екатеринбурга в Москву и отправить на Аляску.

В модели установлен инжекторный мотор объемом 750 куб. см и тормоза Brembo.

Ранее в репортаже ВГТРК рассказывалось о том, что у Уоррена возникли трудности с поиском запчастей для прежнего «Урала» из-за антироссийских санкций. После выхода сюжета российские дипломаты передали ему новый мотоцикл.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подарил жителю Аляски новый мотоцикл «Урал».

