Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским

Путин: Самое лучшее место для встречи с Зеленским – город-герой Москва

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия готова гарантировать полную безопасность Владимиру Зеленскому и представителям Киева, если они решат приехать на переговоры в Москву, передает ТАСС.

«В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва», – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что если украинская сторона действительно заинтересована во встрече, Россия обеспечит необходимые условия для работы и безопасность на 100%.

Путин также назвал избыточными предложения Киева провести переговоры на других площадках, отметив, что такие требования выглядят как чрезмерные запросы к России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил Владимира Зеленского в Москву для проведения переговоров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил, что приглашение направлено для обсуждения актуальных вопросов между двумя странами. Владимир Зеленский отказался приезжать в Москву для встречи с российским лидером.