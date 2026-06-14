  • Новость часаСилы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией
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    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    Марочко узнал о жалобах на Сырского среди солдат ВСУ
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    15 комментариев
    14 июня 2026, 00:55 • Новости дня

    В Херсонской области обесточены 14 округов из-за сбоя в энергосистеме

    Tекст: Катерина Туманова

    Масштабное отключение электроэнергии затронуло 14 муниципальных округов Херсонской области из-за серьезных технологических нарушений в энергосистеме Запорожской области, сообщили в компании «Херсонэнерго».

    Отсутствие света зафиксировано на всей территории региона, сказано в Telegram-канале «Херсонэнерго».

    «В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области аварийно до устранения обесточены такие муниципальные округа», – сказано в сообщении.

    В перечне обесточенных округов – Скадовский МО (полностью), Алешкинский МО (полностью), Голопристанский МО (полностью), Чаплынский МО (полностью), Каланчакский МО (полностью), Генический МО (полностью), Новотроицкий МО (полностью), Ивановский МО (полностью), Нижнесерогозский МО (полностью), Верхнерогачикский МО (полностью), Горностаевский МО (полностью), Великолепетихский МО (полностью), Каховский МО (полностью), Новокаховский МО (полностью)».

    Специалисты ведут восстановительные работы для скорейшего возобновления подачи электричества, отметили в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 июня ночной налет дронов повредил дорожное полотно в районе Чонгара. Сальдо 11 июня сообщил о массовой атаке дронов ВСУ на Херсонскую область. ВСУ атаковали в Херсонской области ведущие в Крым мосты.


    13 июня 2026, 06:46 • Новости дня
    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин раскритиковал скафандры от Prada

    Космонавт Юрчихин назвал вульгарщиной скафандры от Prada
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественную ракетно-космическую отрасль необходимо популяризировать среди молодого поколения реальными научными прорывами, а не модными коллаборациями с известными брендами одежды, считает летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

    «Для меня космос и космонавтика – это не дизайн, не одежда. Хотелось бы, чтобы в нашей стране все-таки серьезно занялись космосом и космонавтикой. <…> Что первично и что вторично –  привлекать в космос молодежь проектами и дизайнами одежды или достижениями космонавтики? Я за то, чтобы у нас были достижения, а не вульгарщина», – сказал он ТАСС.

    Так Юрчихин прокомментировал сообщение о том, что бренд Prada будет шить одежду для астронавтов, в частности, один из костюмов уже представлен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аудитор НАСА сообщил, что задержки со скафандрами могут сорвать высадку на Луну. НАСА заказало вездеходы и дроны для создания масштабной базы на Луне. Глава НАСА Айзекман заявил, что полеты на Луну опасны и требуют огромных расходов.


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    13 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами

    В Башкирии мужчина зарезал подростка за пакет продуктов

    В Башкирии мужчина убил подростка из-за пакета с продуктами
    @ Николай Петров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В селе Кандры Туймазинского района Башкирии 21-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве подростка ради пакета с продуктами, сообщил региональный СК.

    В Башкирии задержали мужчину по обвинению в убийстве 14-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. В сообщении сказано: «Туймазинским межрайонным следственным отделом СУ СК по Республике Башкортостан по обвинению в совершении убийства задержан 21-летний местный житель».

    По данным следствия, днём 12 июня возле одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников в селе Кандры 21-летний мужчина заметил выходившего из магазина 14-летнего подростка с пакетом продуктов и напал на него, чтобы завладеть имуществом.

    Он нанес мальчику несколько ударов ножом, забрал пакет и скрылся. Школьник от полученных ран умер недалеко от места происшествия.

    Подозреваемого задержали в тот же день на улице. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли предполагаемое орудие преступления и иные предметы, назначили комплекс судебных экспертиз, допрашивают очевидцев и свидетелей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ингушетии сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка.

    В Казани суд избрал меру пресечения в виде ареста уроженцу Барнаула, обвиняемому в покушении на убийство 13-летнего подростка во дворе жилого дома.

    В Ульяновской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 15-летнего жителя села Тумкино, проходящего обвиняемым в убийстве 14-летней девочки с особой жестокостью.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 16:24 • Новости дня
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате нового удара ВСУ по транспортному цеху Запорожской АЭС уничтожены огнем два автомобиля и повреждено оборудование заправочного комплекса, сообщили в пресс-службе станции.

    Транспортный цех Запорожской АЭС вновь подвергся атаке ВСУ, сообщает пресс-служба станции. В результате удара повреждены три автомобиля, при этом два из них полностью уничтожены огнем. Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

    Сейчас сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры атомной станции, отметили на ЗАЭС. При этом подчеркивается, что, несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС остается под контролем персонала.

    Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в штатном режиме, а радиационный фон на территории станции и в прилегающем районе находится в пределах естественных значений, отметили в пресс-службе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

    Ранее украинские военные обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС 17 мая. А в апреле украинский беспилотный летательный аппарат атаковал территорию транспортного цеха Запорожской АЭС с гибелью одного из работников станции.

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    13 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    Минобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией более 175 дронов ВСУ

    Минобороны доложило об уничтожении за ночь над Россией 177 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале доложило об уничтожении 177 дронов ВСУ над регионами страны, а также акваториями Азовского и Черного морей.

    «В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ были ликвидированы над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями. А также над Московским регионом, Краснодарским  краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    13 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в ДНР

    Минобороны сообщило об уничтожении пунктов дислокации ВСУ в ДНР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолеты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 поразили пункты временной дислокации украинских подразделений в районе Белицкого и Щурова в ДНР, сообщает Минобороны.

    Экипажи ВКС России применили авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, по пунктам временной дислокации ВСУ в районе населенных пунктов Белицкое и Щурово в ДНР. Минобороны России сообщило ТАСС, что по целям работали самолеты и опубликовало видеозапись ударов.

    «Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей: ПВД подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования национальной гвардии Украины в районе н. п. Белицкое и ПВД подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе н. п. Щурово», – говорится в сообщении военного ведомства. В министерстве подчеркнули, что данные объективного контроля подтвердили уничтожение этих объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные применили авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по временным пунктам дислокации 14-й бригады нацгвардии Украины в Родинском в ДНР.

    Ранее российская авиация нанесла удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ у Родинского в ДНР.

    Кроме того, ВКС России нанесли авиационные удары авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 по пунктам временной дислокации и складу БПЛА 24-й и 144-й омбр ВСУ в районе Константиновки в ДНР и Гремяч Черниговской области.

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    13 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    Стало известно о задержании в Армении блогера и математика Михаила Вербицкого

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Армении взяли под стражу математика и блогера Михаила Вербицкого, признанного экстремистом и террористом, который находился в международном розыске за призывы к террористической деятельности.

    Вербицкого (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) взяли под стражу в ереванском аэропорту Звартноц. Мужчину поместили в специальную комнату для задержанных на территории авиаузла, передает РИА «Новости» со ссылкой на источники «Известий».

    «Блогер и математик Михаил Вербицкий был задержан полицией Армении», – отметили в правоохранительном ведомстве Армении.

    Известно, что ранее математик публично призывал к нанесению ударов по территории России.

    В январе 2025 года МВД России объявило Вербицкого в международный розыск. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Росфинмониторинг включил блогера в реестр террористов и экстремистов.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    13 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    BZ узнала о страхе германцев перед антироссийскими санкциями из-за рыбы

    BZ: В Германии боятся антироссийских санкций из-за рыбы

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередной пакет европейских санкций направлен на банки, танкеры для перевозки сжиженного природного газа и рыбные ресурсы, причем последние могут серьезно пострадать на фоне рекордного роста поставок морепродуктов из России, пока 17% всего импорта рыбы в Германию приходится на Россию.

    Европейский союз намерен ввести ограничения против российской рыбной отрасли, пишет Berliner Zeitung. С 2021 года, согласно Федеральному статистическому управлению, объемы поставок морепродуктов в ФРГ увеличились почти втрое, несмотря на проведение спецоперации на Украине.

    «Мы сосредоточимся на секторах, которые пострадают больше всего, в том числе, впервые, на рыболовстве», – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Ожидается, что в рамках грядущего пакета санкций ввоз некоторых видов водных биоресурсов значительно ограничат. Поставки трески планируется полностью запретить.

    В 2025 году на долю немецких компаний пришлось около 40% стоимости всего европейского импорта российской рыбы. Сейчас поставки из России составляют почти 17% от общего объема ввозимой в Германию рыбной продукции. От 55% до 72% минтая для популярных полуфабрикатов поступает на местные заводы от российских рыбаков.

    «Соглашение по санкциям должно быть одобрено всеми 27 государствами-членами. Однако оно особенно затронет немецкие компании, поскольку в последнее время они стали крупнейшими покупателями российской рыбной продукции в Европе», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК предложила запретить импорт российской трески. посол указал на мощный удар по Швейцарии от поддержки антироссийских санкций. Песков назвал санкции ЕС против российских банков привычным давлением.

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    13 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии стало противовес Украине и НАТО

    МИД: Ядерное оружие в Белоруссии создало противовес Украине и НАТО
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российское тактическое ядерное оружие, размещенное в Белоруссии, надежно защищает западные границы Союзного государства и создает противовес силам НАТО, сообщает МИД России.

    Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории обеспечивает безопасность рубежей Союзного государства и ОДКБ, следует из сообщения в Max МИД России. Такое заявление внешнеполитическое ведомство опубликовало в преддверии визита главы министерства Сергея Лаврова в Минск, запланированного на 14–15 июня.

    В условиях нестабильной военно-политической ситуации в мире Москва и Минск в последние годы предприняли серьезные шаги по укреплению общего оборонного пространства. Как подчеркнули в ведомстве, эти меры направлены на защиту от потенциальных угроз.

    «Развернутые на территории Белоруссии совместная Региональная группировка войск (сил), современные российские оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие надежно прикрывают западные рубежи СГ и ОДКБ, обеспечивая противовес неонацистской Украине и расквартированным в сопредельных странах группировкам НАТО», – заявили в министерстве.

    В мае Россия и Белоруссия провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    В ходе маневров российские подразделения отработали перевод частей применения ядерного оружия на высшие ступени боевой готовности.

    В апреле Александр Лукашенко назвал размещение российского тактического арсенала важнейшим фактором защиты республики.

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    13 июня 2026, 12:05 • Новости дня
    Многодетную сотрудницу Домодедовской больницы убил пьяный муж

    Пьяный супруг зарезал многодетную начальницу колл-центра Домодедовской больницы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Домодедово в результате семейной ссоры была убита начальница информационно-справочного отдела местной больницы Дарья Корышева, у которой осталось трое детей, подозреваемый, ее супруг, уже задержан, сообщили в управлении СК по Подмосковью.

    Начальница информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарья Корышева была зверски убита в пятницу, сообщается в группе больницы в соцсети «ВКонтакте».

    В публикации говорится: «Ужасная трагедия. Невыполнимая утрата для всего коллектива Домодедовской больницы. 12 июня 2026 года зверски убита Дарья Валерьевна Корышева - начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы». Коллектив медучреждения выразил глубочайшие соболезнования ее родным и близким.

    В сообщении напомнили, что Корышева пришла в ГБУЗ МО «Домодедовская больница» пять лет назад из авиакомпании Lufthansa. Сначала она работала делопроизводителем, затем возглавила новый информационно-справочный отдел, или колл-центр. В больнице отметили, что она была «замечательным руководителем отдела, с которым было «интересно и приятно общаться». Также там сообщили, что у погибшей осталось трое детей.

    Подробности убийства привел СК по Московской области. По данным следствия, 12 июня в квартире в микрорайоне Западный 46-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта нанес супруге несколько ударов ножом в область груди. От полученных ранений 38-летняя женщина скончалась на месте, мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

    Следователь осмотрел место происшествия, изъял орудие преступления, проводятся допросы. Планируется назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической и молекулярно-генетической экспертиз. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Рефтинский Свердловской области медсестра погибла от ножевых ранений в больнице, подозреваемым стал ее бывший супруг.

    Позже в Ингушетии полицейские задержали двух мужчин, ворвавшихся с ножом в больницу Назрани и ранивших пациента. А до этого в том же Подмосковье суд по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в убийстве водителя скорой помощи в Домодедове после ночного конфликта.

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    13 июня 2026, 07:46 • Новости дня
    Зеленский отказался оспаривать национализацию квартиры в Крыму

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал изъятие недвижимости в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, проданной с аукциона почти за 45 млн рублей, заявил руководитель крымского парламента Владимир Константинов.

    «В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не было», – пояснил он РИА «Новости».

    Жилье семьи Зеленского площадью 119,5 кв. м располагалось в поселке Ливадия. Апартаменты изъяли в мае 2023 года, а затем реализовали на торгах за 44,3 млн рублей.

    С осени 2022 года региональные власти проводят масштабную работу по национализации активов лиц, связанных с киевским режимом. Вырученные от продажи объектов средства направляются на поддержку участников специальной военной операции и возведение социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Крыма привнесли в бюджет региона 2,4 млрд рублей, полученных от продажи национализированного имущества граждан Украины. Доход Зеленского от сдачи недвижимости за год превысил 174 тыс. долларов.


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    13 июня 2026, 04:01 • Новости дня
    Экономист назвала категории граждан с повышенными с июля пенсиями

    Иванова-Швец сообщила о повышении пенсий с июля для некоторых граждан

    Tекст: Катерина Туманова

    Размер пенсий в середине лета увеличится для граждан с первой группой инвалидности, уволившихся пенсионеров и лиц с большим стажем работы в сельской местности, сообщила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

    «Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющий 19 169,38 рублей вместо 9 584,69 рублей, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности», – сказала она РИА «Новости».

    Специалист добавила, что прибавку получат также уволившиеся пенсионеры. Все пропущенные за годы работы индексации восстановят автоматически при перерасчете, поэтому обращаться в Социальный фонд не потребуется.

    Повышение выплат затронет россиян, у которых появились иждивенцы, а также подтвердивших 30 лет трудового стажа в сельской местности. Данным категориям для получения надбавки необходимо самостоятельно подать заявление в профильное ведомство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтруд сообщил о введении беззаявительного порядка назначения страховых пенсий. НАНПФ заявила о том, что в России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой. Эксперт рассказал об условиях получения пенсионных накоплений россиян.

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    13 июня 2026, 06:31 • Новости дня
    При возгорании от БПЛА на морском терминале в Краснодарском крае погиб человек

    При пожаре от БПЛА на морском терминале в Краснодарском крае погиб человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Этой ночью украинские БПЛА атаковали Темрюкский район, сообщил в Max-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    «В результате падения обломков беспилотников произошло возгорание на морском терминале. К сожалению, один человек погиб. Выражаю самые искренние соболезнования семье погибшего. Также по предварительной информации, пострадали еще три человека – сейчас им оказывают помощь», – написал он.

    Кондратьев уточнил, что пожар тушат 96 человек, задействовано больше 30 единиц техники, в том числе от МЧС России. На месте работают оперативные и специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пожар произошел на НПЗ в Краснодарском крае 11 июня после атаки БПЛА. Режим ЧС ввели в Афипском городском поселении после атаки дронов. В результате атаки БПЛА на Краснодарский край пострадали три человека.


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    13 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    МВД сообщило о постепенном исчезновении дропперства в России

    В Москве возбудили первое уголовное дело против дроппера

    Tекст: Катерина Туманова

    Участие в мошеннических схемах по выводу денег с банковских карт постепенно сокращается из-за страха россиян перед уголовной ответственностью, поэтому дропперство как вид преступления постепенно исчезает в России, заявил глава пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

    «Само по себе дропперство на сегодняшний момент постепенно исчезает как вид преступления, потому что люди стали понимать, что за это есть ответственность – это ключевой инструмент. Но говорить, что на сегодняшний день оно отсутствует, конечно, не приходится», – сказал Васенин ТАСС.

    Он подчеркнул, что предложения о легком заработке в интернете все еще встречаются, но  количество откликающихся на них пользователей неуклонно снижается.

    Васенин допустил, что мошеннические схемы могут трансформироваться, затронув коммерческие организации, где с одной фирмы можно получить несколько счетов.

    Он  напомнил, что ранее передача банковских карт злоумышленникам не была уголовно наказуемой, однако сейчас за такие действия предусмотрена строгая ответственность. По его словам, в Москве уже возбуждено первое уголовное дело по статье 187 УК РФ в отношении женщины, передавшей мошенникам около 30 расчетных счетов.

    Напомним, в России уделяется особое внимание борьбе с дропперами – людьми, которые передают свои счета мошенникам. Власти предложили, например, ввести ограничение на количество банковских карт у одного владельца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ установил алгоритм отказа от поступления мошеннических переводов. Житель Курска привел решившего стать дроппером сына в полицию.
    Росфинмониторинг сообщил о рекордном снижении числа киберпреступлений.

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    13 июня 2026, 05:16 • Новости дня
    В Уругвае появился гигантский мурал в честь Дня России

    В Монтевидео на фасаде школы открыли 14-метровый мурал о России

    Tекст: Катерина Туманова

    Торжественная церемония презентации масштабного изображения с Кремлем и Юрием Гагариным состоялась на фасаде уругвайского учебного заведения, носящего имя Российской Федерации, состоялась в День России, рассказал член Общественной палаты Никита Анисимов.

    «Уникальное изображение длиной 14 метров нарисовано на здании городской школы 361. Решением Национального конгресса Уругвая в 2003 году этой школе было присвоено имя Российской Федерации», — рассказал он ТАСС.

    Анисимов уточнил, что в художественную композицию включены традиционные символы: Кремль, ракета, первый космонавт планеты Юрий Гагарин, русские узоры и медведь.

    Открытие мурала приурочили ко Дню России по инициативе организаций соотечественников. Анисимов отметил высокий интерес уругвайского народа к русской культуре и важность развития общественной дипломатии.

    После церемонии делегация подарила школе буквари, сказки на испанском языке, книгу о Москве и Чебурашку. Директор учебного заведения Алехандра Ланс попросила помочь с организацией постоянных уроков русского языка. В ответ общественники предложили развивать уже действующий проект онлайн-курсов для уругвайских школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курске в ноябре 2025 года открыли мурал в честь дважды Героя России Гудкова. В Замбии открыли бюст Юрия Гагарина. В Сантьяго открыли мурал, посвященный российско-чилийским отношениям.

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