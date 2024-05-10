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Китай осудил ограничения США в отношении своих компаний из-за связей с Россией
Китайское министерство коммерции выразило решительный протест против действий США, включивших 37 китайских компаний в список организаций, подлежащих экспортному контролю, якобы из-за их «военного вмешательства» и связей с Россией.
«Данные меры являются очередным примером злоупотребления США экспортным контролем в политических целях», – заявили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что санкции наносят ущерб не только китайским компаниям, но также подрывают глобальные цепочки поставок и всю мировую экономику, передает ТАСС.
В заявлении отмечается, что обвинения США в адрес китайских компаний не имеют под собой реальных оснований, а сами ограничения являются ничем не обоснованным и произвольным актом. Китайские власти призывают США отменить эти меры и прекратить вмешиваться в законную коммерческую деятельность.
Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин не намерен отказываться от торгово-экономических связей с Россией.