В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине

Более 20 стран не поддержали продление мандата комиссии по Украине в Совете ООН

Tекст: Валерия Городецкая

Совет ООН по правам человека проголосовал за продление мандата международной независимой комиссии по расследованию событий на Украине, но 22 из 47 государств-членов не поддержали это решение, передает РИА «Новости». Среди них четыре страны проголосовали против, а восемнадцать воздержались.

Комиссия была создана в 2022 году для расследования предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права в контексте конфликта между Россией и Украиной.

Москва не признает мандат этой комиссии, считая ее деятельность антироссийской.

Ранее Россия обратилась в ООН с требованием зафиксировать военные преступления, которые совершает киевский режим в Курской области.