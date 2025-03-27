Зеленский потребовал размещения иностранных войск на Украине

Зеленский потребовал разместить иностранные войска в стратегических местах Украины

Tекст: Вера Басилая

Зеленский на пресс-конференции после переговоров в Париже заявил, что Украина рассчитывает разместить на своей территории полноценный военный контингент стран-партнеров, а не ограничиваться миротворческими миссиями, передает ТАСС.

Он отметил, что обсуждение касалось присутствия боеспособных войск партнеров в стратегически важных регионах Украины как на земле, так и в воздушном и морском пространстве.

Зеленский подчеркнул, что ранее предлагались варианты с миссиями ОБСЕ или ООН, однако они не рассматриваются как надежная гарантия безопасности, поскольку у них отсутствует мандат, как у «войскового контингента».

Кроме того, Зеленский заметил, что предложений по размещению военного контингента на Украине «стало больше», тем не менее остаются нерешенные вопросы относительно их полномочий и способов применения.

О формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне в начале марта.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

Сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.