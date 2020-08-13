Вице-мисс «Чита-2019» погибла во время нелегальных гонок

В Чите погибла вторая вице-мисс конкурса красоты «Чита-2019», спортсменка Татьяна Дербина, сообщил представитель Читинской государственной заводской конюшни, где девушка занималась конным спортом.

В группе ГУ «Читинская государственная заводская конюшня» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что Дербина погибла 9 августа, однако широко известно об этом стало лишь в четверг.

Девушке было 24 года, она работала фитнес-тренером. Отмечается, что она «за короткий промежуток времени (...) успела принять участие в нескольких общественно значимых мероприятиях нашего города», была участницей чемпионата по бодибилдингу в Забайкальском крае, конкурсов «Мисс Чита – 2018», «Мисс Чита – 2019», на последнем она заняла третье место.

Зампредседателя регионального движения «МотоСовет» Даниил Сорокин рассказал, что погибшая девушка традиционно фотографировала заезды, однако в этот раз в нарушение техники безопасности вышла на трассу перед самым финишем и попала под колеса мотоцикла, передает «МК Чита».

Выяснилось, что сбивший Дербину мотоциклист не имел прав и не должен был принимать участия в соревнованиях, он не раз привлекался к административной ответственности.

«В Чите, действительно, уже несколько лет проводятся неофициальные гонки. Проводят их автомобилисты, драгрейсеры. Мотоциклисты участия в этих гонках не принимают, потому что нет потребности. Мотоцикл – это источник повышенной опасности, он даже опасней автомобиля. Предполагаю, что молодые мотоциклисты случайно увидели гонки и решили принять участие», – добавил Сорокин.

После инцидента полиция начала проверку информации о проведении нелегальных гонок в Чите, передает портал topdaynews.ru.

Напомним, в 2018 году в Санкт-Петербурге стритрейсер насмерть сбил заслуженную балерину РСФСР, старейшего педагога Мариинского театра Ольгу Искандерову. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Позже дело в отношении стритрейсера прекратили.