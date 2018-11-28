Дело в отношении сбившего балерину стритрейсера прекратили

В Петербурге суд прекратил уголовное дело в отношении Ивана Ярочкина, обвинявшегося в смертельном ДТП, в котором погибла заслуженная балерина РСФСР, старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова.

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга сообщили, что уголовное дело в отношении Ярочкина прекращено, передает ТАСС.

В прокуратуре города пояснили, что уголовное дело было прекращено по примирению сторон.

Суд установил, что Ярочкин совершил наезд на балерину в нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что у водителя была техническая возможность предотвратить аварию.

Потерпевшая Ольга Искандерова от многочисленных травм скончалась на месте.

Ярочкин возместил ущерб в размере 250 тыс. рублей. Дальние родственники, являющиеся потерпевшей стороной в деле, заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Суд удовлетворил это ходатайство.

Авария произошла летом 2018 года в центре Санкт-Петербурга, сообщалось, что стритрейсер насмерть сбил балерину Ольгу Искандерову. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».