В Белгородской области семь человек пострадали от атак дронов ВСУ за сутки

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что семь мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников со стороны ВСУ. Пятеро пострадавших остаются в медицинских учреждениях, а один из них находится в тяжелом состоянии.

Глава региона также сообщил, что в результате ночного нападения дронов были повреждены линии электропередачи в Нооскольском округе.

По его словам, энергетики работают над восстановлением сетей и обещают завершить ремонт до 15.00 мск.

Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.

В пятницу в Минобороны сообщили, что в рамках двухчасовой операции дежурные средства ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников, три из которых были уничтожены над Белгородской областью.