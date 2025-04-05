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В Белгородской области семь человек пострадали от атак дронов ВСУ за сутки
В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали семь мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии, и пятеро остаются в больницах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что семь мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников со стороны ВСУ. Пятеро пострадавших остаются в медицинских учреждениях, а один из них находится в тяжелом состоянии.
Глава региона также сообщил, что в результате ночного нападения дронов были повреждены линии электропередачи в Нооскольском округе.
По его словам, энергетики работают над восстановлением сетей и обещают завершить ремонт до 15.00 мск.
Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.
В пятницу в Минобороны сообщили, что в рамках двухчасовой операции дежурные средства ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников, три из которых были уничтожены над Белгородской областью.