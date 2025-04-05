  • Новость часаСистема ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов
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    Рогов: Российские войска теснят ВСУ на трех участках в Запорожской области
    Канада заявила о готовности заменить США в роли мирового лидера
    Рютте: Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО за год
    Киев и Париж решили заняться в Чернобыльской зоне «зеленой» энергетикой
    Сенатор Клишас назвал авторов учебника по семьеведению мракобесами
    Мнения
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    22 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    4 комментария
    5 апреля 2025, 08:59 • Новости дня

    В Белгородской области семь человек пострадали от атак дронов ВСУ за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    В результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали семь мирных жителей, один из них находится в тяжелом состоянии, и пятеро остаются в больницах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что семь мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак беспилотников со стороны ВСУ. Пятеро пострадавших остаются в медицинских учреждениях, а один из них находится в тяжелом состоянии.

    Глава региона также сообщил, что в результате ночного нападения дронов были повреждены линии электропередачи в Нооскольском округе.

    По его словам, энергетики работают над восстановлением сетей и обещают завершить ремонт до 15.00 мск.

    Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.

    В пятницу в Минобороны сообщили, что в рамках двухчасовой операции дежурные средства ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников, три из которых были уничтожены над Белгородской областью.

    4 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине

    Более 20 стран не поддержали продление мандата комиссии по Украине в Совете ООН

    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 отказались поддержать продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине.

    Совет ООН по правам человека проголосовал за продление мандата международной независимой комиссии по расследованию событий на Украине, но 22 из 47 государств-членов не поддержали это решение, передает РИА «Новости». Среди них четыре страны проголосовали против, а восемнадцать воздержались.

    Комиссия была создана в 2022 году для расследования предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права в контексте конфликта между Россией и Украиной.

    Москва не признает мандат этой комиссии, считая ее деятельность антироссийской.

    Ранее Россия обратилась в ООН с требованием зафиксировать военные преступления, которые совершает киевский режим в Курской области.

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    4 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    МО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в ресторане Кривого Рога, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился в 18:49 с помощью ракеты в фугасном снаряжении, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На совещании присутствовали командиры соединений и западные инструкторы, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 29 марта по 4 апреля ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    4 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Россия передаст 50 «Москвичей» новому таксопарку в Гаване

    Чернышенко: Россия передаст Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване

    Россия передаст 50 «Москвичей» новому таксопарку в Гаване
    @ Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия планирует начать реализацию проекта по организации таксопарка в Гаване в ближайшее время, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чернышенко сообщил, что проект включает передачу 50 автомобилей «Москвич» Кубе, передает ТАСС.

    Это станет первым шагом к созданию нового таксопарка в столице страны. По словам вице-премьера, финансовые решения, необходимые для запуска проекта, уже приняты.

    Ранее автозавод «Москвич» объявил о намерении начать продажи новой модели «Москвич-8» в феврале 2025 года.

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    4 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Кондратовки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, три бронемашины, три артиллерийских орудия, миномет и восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 940 военнослужащих, 404 танка, 330 боевых машин пехоты, 294 бронетранспортера, 2247 бронемашин, 2609 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в пятницу сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении. Российские войска отразили атаку ВСУ в Курской области.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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    4 апреля 2025, 14:07 • Новости дня
    Россия выслала трех молдавских дипломатов

    Россия выслала трех молдавских дипломатов в ответ на действия Кишинева

    Россия выслала трех молдавских дипломатов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в МИД России для вручения ноты протеста из-за решения Кишинева объявить персонами нон грата трех российских дипломатов.

    В МИД России подчеркнули, что посольство России в Молдавии действует согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Любые обвинения в адрес российской дипмиссии во вмешательстве во внутренние дела Молдавии были отвергнуты как безосновательные, подчеркивается в заявлении на сайте ведомства.

    Кроме того, МИД России вручил Дарию ноту о том, что российская сторона, исходя из принципа взаимности, также объявляет персонами нон грата трех сотрудников посольства Молдавии в России. Им предписано покинуть страну.

    Напомним, Министерство иностранных дел Молдавии передало послу России Олегу Озерову ноту с объявлением троих сотрудников российского посольства персонами нон грата. Спикер МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва готовит жесткий ответ на высылку дипломатов из Молдавии.

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    4 апреля 2025, 20:18 • Новости дня
    Киев и Париж решили заняться в Чернобыльской зоне «зеленой» энергетикой

    Франция оценила возможность инвестиций в возобновляемую энергетику в Чернобыле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство защиты окружающей среды Украины сообщило о визите французского спецуполномоченного и министра в Чернобыль для оценки потенциала возобновляемой энергетики.

    Украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило о визите министра Светланы Гринчук и специального уполномоченного президента Франции Пьера Эльброна в Чернобыльскую зону отчуждения, передает «Лента.Ру» со ссылкой на ТАСС. Целью их поездки было изучение возможностей для инвестирования в возобновляемую энергетику на данной территории.

    В ходе визита обсуждались перспективы запуска совместных проектов по развитию «зеленой энергетики». Министерство напомнило, что в феврале 2025 года уже велись переговоры с французской стороной о возможном сотрудничестве, и французские компании провели предварительный анализ, отметив высокий потенциал этой зоны для проектов возобновляемой энергетики.

    Ранее МАГАТЭ сообщило, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор. Глава агентства Рафаэль Гросси указал на ядерные риски после инцидента в Чернобыле.

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    4 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    В Раде признали невозможность запрета русского языка в школах Украины

    Депутат Рады: Украинские власти не могут напрямую запретить русский в школах из-за норм ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения, сообщил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

    Глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак признал, что Украина не может ввести прямой запрет на русский язык в школах, сообщает ТАСС. Причина заключается в несоответствии такому запрету норм Европейского союза, в который стремится вступить Украина.

    Бабак подчеркнул, что запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств, включая русский, противоречит рекомендациям Венецианской комиссии и требованиям стран ЕС. Это может быть расценено как дискриминация и осложнить процесс вступления Украины в Евросоюз.

    Несмотря на это, Бабак является одним из авторов нового законопроекта, целью которого является ограничение использования русского языка в учебных заведениях. Он отметил, что, в отличие от предыдущих попыток, новый законопроект позволит представителям национальных меньшинств использовать официальные языки Евросоюза наряду с украинским на территории образовательных учреждений, но не русский, поскольку он не является официальным языком ЕС.

    Напомним, депутаты на Украине предложили законопроект, который запрещает использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия, а инициатором этого законопроекта стал депутат Максим Бужанский.

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    5 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

    Подоляка сообщил о машинах с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За некоторое время до удара ВС России по месту совещания украинского командования и наемников в в ресторане в Кривом Роге рядом с ним скопилось свыше 10 автомобилей с охраной, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

    Вокруг криворожского ресторана «Магеллан» за несколько часов до удара российской ракеты собралось 15 автомобилей высокой проходимости с охраной, сообщил блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

    В ресторане, по словам Подоляки, проходило совещание командования украинской армии и иностранных наемников. Из-под завалов извлекли тела свыше 40 военных, припаркованные же рядом автомобили были уничтожены.

    Блогер уточнил, что удар, по предварительным данным, наносился комплексом «Искандер-М». Подоляка добавил, что украинские источники разносят информацию о том, что удар якобы наносился ракетой с кассетной боевой частью, что привело к многочисленным жертвам гражданских. Они обвиняют Россию в нарушении «правил ведения войны».

    «Между тем, видео, которое приводится очевидцами, не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной», – подчеркнул блогер.

    В случае, если бы это был кассетный снаряд, то фонтана взрыва не последовало бы, а были бы многочисленные хлопки в небе от раскрытия суббоеприпасов, указал Подоляка.

    В то же время он сообщил, что в результате удара по месту скопления украинских военных есть жертвы среди мирных граждан.

    Напомним, в субботу российское Минобороны сообщало, что ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога. Министерство указывало, что удар наносился ракетой в фугасном снаряжении.

    По этой информации, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

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    4 апреля 2025, 12:23 • Новости дня
    Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России
    Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина за последние сутки совершила шесть атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, включая обстрелы газопроводов и электросетей, сообщило Министерство обороны.

    Министерство обороны сообщило о шести новых атаках на объекты энергетической инфраструктуры страны, пострадали газовые и электросети в Брянской, Тамбовской и Липецкой областях, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Первой атакой, произошедшей 3 апреля, был поврежден газопровод низкого давления в поселке Белая Березка Брянской области, что привело к прекращению газоснабжения бытовых абонентов. Следующая атака была зафиксирована 4 апреля, также в Белой Березке, где ударный беспилотник ВСУ снова повредил газопровод, обслуживаемый МУП «Жилкомсервис г. Трубчевск». В результате инцидента население осталось без газа.

    В Тамбовской области, в городе Котовске, 4 апреля в утренние часы в результате атаки был поврежден стальной газопровод, принадлежащий АО «Газпром газораспределение Тамбов», что вызвало перебои в газоснабжении. В Брянской области в тот же день произошли две атаки на энергосети, связанные с филиалом ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», что оставило без электричества Климовский район и десятки бытовых потребителей.

    Также атака произошла в Липецкой области, где в 08:10 утра был атакован энергообъект в поселке Новониколаевка, что привело к прекращению электроснабжения бытовых потребителей.

    Министерство обороны обращает внимание на то, что ВСУ продолжают ежедневно атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, несмотря на согласие Владимира Зеленского о прекращении таких ударов с 18 марта.

    Ранее в четверг Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

    В Кремле заявили, что Украина ежедневно атакует российские энергетические объекты, несмотря на временный мораторий на удары.

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    4 апреля 2025, 21:40 • Новости дня
    Рубио объяснил, как США отнесутся к наступательной операции России

    Tекст: Вера Басилая

    Гипотетическая наступательная операция России даст США понимание о намерениях Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио отметил, что Вашингтону необходимо заранее знать о намерениях Москвы, чтобы корректировать свою политику. Он подчеркнул, что, если россияне начнут наступательную операцию, это станет для США сигналом об отношении Москвы к мирным переговорам, передает RT.

    «Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят они мира или нет», – заявил Рубио в эфире телеканала C-SPAN.

    Кроме того, госсекретарь добавил, что текущие боевые действия между Россией и Украиной являются данностью, которая учитывается в ходе переговоров.

    Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не намерены предвосхищать возможные уступки России и Украины.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине.

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    4 апреля 2025, 23:55 • Новости дня
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона станет одной из первых в Европе, кто разместит своих военнослужащих на украинской территории, заявил Владимир Зеленский.

    В контингент включат французские и британские войска, сказал Зеленский, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    «Когда и в каком количестве не могу сказать, такие у нас договоренности», – заключил он.

    Ранее в офисе Зеленского сообщили о планах привлечь 10-12 стран к «коалиции желающих» стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

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    4 апреля 2025, 17:52 • Новости дня
    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством
    Рособоронэкспорт предложил на экспорт оружие для борьбы с пиратством
    @ Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рособоронэкспорт предложил странам Сахеля продукцию для вооруженных сил, которая поможет противодействовать сепаратизму, наркотрафику и пиратству, сообщил гендиректор компании Александр Михеев.

    Михеев подчеркнул, что Африка сегодня сталкивается с угрозами, характерными для многих регионов и стран, включая рост террористической опасности и международной организованной преступности, передает ТАСС. Он добавил, что высокую напряженность создает активизация наркотрафика, пиратства, незаконной миграции и добычи ресурсов.

    «Рособоронэкспорт предлагает африканским партнерам продукцию, наиболее актуальную для оснащения вооруженных сил и других силовых ведомств», – заявил Михеев.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об активном сотрудничестве России и стран Сахеля в области обороны, подчеркнув подготовку кадров для вооруженных сил Мали и другие гуманитарные проекты.

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    4 апреля 2025, 21:48 • Новости дня
    Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве

    Россия и Куба подписали соглашение в сфере здравоохранения

    Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

    Подписание состоялось во время рабочего визита российской делегации на Кубу во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, передает РИА «Новости». Соглашение приурочено к 65-летию восстановления дипломатических связей между странами.

    Церемония подписания прошла в рамках 22-го заседания Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось в Гаване. Документ с российской стороны подписал заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, а с кубинской – первый заместитель министра здравоохранения республики Таниа Маргарита Крус Эрнанадес.

    Всего стороны подписали 13 соглашений, включая договор о создании Лаборатории искусственного интеллекта в Российско-Кубинском научно-исследовательском центре, расположенном в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны. Также были заключены соглашения о сотрудничестве между Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина и Педагогическим университетом Энрике Хосе Вароны.

    В частности, Чернышенко и заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руис подписали заключительный акт заседания.

    Напомним, вице-премьер Дмитрий Чернышенко прибыл в Гавану в рамках рабочего визита на Кубу. На пленарном заседании российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Чернышенко сообщил, что Россия передаст Кубе 50 «Москвичей» для таксопарка в Гаване.

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    4 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    WP: Российская делегация показала высочайший профессионализм на переговорах по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Делегация России проявила высочайший профессионализм на переговорах с США в Эр-Рияде, посвященных урегулированию конфликта на Украине, пишет The Washington Post.

    Авторы статьи пишут, что российская делегация, в состав которой вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, показала высокий уровень профессионализма на переговорах с США в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    Washington Post отмечает, что российские представители имеют значительный опыт ведения переговоров, который исчисляется десятилетиями, и они досконально осведомлены обо всех аспектах украинского конфликта.

    Аналитики, опрошенные WP, называют проведение переговоров по нормализации отношений между Россией и США, параллельно с консультациями по урегулированию конфликта на Украине, «большой победой российской дипломатии».

    Газета обращает внимание на то, что сочетание усилий в двух этих направлениях свидетельствует о стратегическом подходе российской стороны.

    Российская дипломатия, по мнению издания, показала свою способность эффективно участвовать в сложных международных процессах, что подчеркивается высоким уровнем подготовки и координации между различными ведомствами и представителями власти.

    Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.

    Позднее в Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией.

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    Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей

    Самым наглядным свидетельством огромных потерь ВСУ в ходе спецоперации стали украинские кладбища. Они постоянно расширяются, в чем наглядно может убедиться любой желающий. И на данный момент кладбища стали для киевского режима едва ли не единственным оправданием того, зачем вообще украинцев каждый день отправляют на фронт. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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