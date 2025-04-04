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Система ПВО сбила пять украинских дронов в Белгородской и Курской областях
В рамках двухчасовой операции дежурные средства ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников, три из которых были уничтожены над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что в период с 11.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них три дрона были сбиты над территорией Белгородской области, а два БПЛА – над территорией Курской области.
3 апреля в Минобороны сообщили, что российские силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника в шести областях, включая Брянскую и Курскую.
В среду в Белгородской области на хуторе Масычево и в поселке Степное три человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников.