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Адвокат опровергла обвинения главы Гагаузии в преступных деяниях
Адвокат Гуцул опровергла обвинения в получении средств от преступной группы
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул подверглась обвинениям в преступных деяниях, но ее адвокат назвала их необоснованными и бездоказательными, утверждая, что в ее действиях нет состава преступления.
Адвокат Евгении Гуцул Наталья Байрам заявила, что обвинения против ее клиентки не подкреплены достаточной доказательной базой, передает ТАСС.
По ее словам, прокуроры обвиняют Гуцул в менее тяжких и тяжких преступлениях, но доказательства не подтверждают вину. Байрам подчеркнула, что нет доказательств получения Гуцул средств от преступной группы, как утверждают представители молдавских властей.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 дней. Арест мотивирован подозрениями в попытке избежать правосудия, что политик опровергает. Гуцул утверждает, что регулярно участвует в судебных заседаниях по другому делу и часто ездит за границу в командировки.
Обвинения в адрес Гуцул также связаны с ее якобы соучастием в незаконном финансировании партии «Шор», которая была ликвидирована в прошлом году. Эти обвинения, как и предыдущие, Гуцул отвергает.
Конфликт главы Гагаузии с властями Молдавии обострился после ее победы на выборах в 2023 году. Гуцул намерена укреплять отношения с Россией, в отличие от официального курса Кишинева на конфронтацию с Москвой. В поддержку Гуцул высказывается парламент Гагаузии, а в регионе прошли акции протеста.
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