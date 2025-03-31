МИД: ЕС может не смягчить санкции против России вопреки США

Tекст: Ольга Иванова

Логвинов подчеркнул, что несмотря на возможное смягчение санкций Соединенными Штатами, Европейский союз может продолжать придерживаться текущих ограничений в отношении России. Он отметил, что отказ от санкций возможен только в случае изменения подхода ЕС к использованию санкций как инструмента внешней политики и отказа от конфронтации с Россией, передает ТАСС.

Дипломат также привел примеры, которые, по его словам, иллюстрируют логику ЕС, противоречащую здравому смыслу. «ЕС запустил на свой рынок украинскую сельхозпродукцию, что негативно сказалось на местных производителях», – заявил дипломат. Он добавил, что отношение Брюсселя к инциденту с «Северным потоком» также свидетельствует о таких подходах.

Помимо этого, Логвинов отметил, что европейская политическая элита редко учитывает интересы простых граждан, даже когда речь идет о санкционной политике и ее последствиях для экономик стран ЕС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.