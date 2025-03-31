Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.0 комментариев
МИД оценил вероятность смягчения санкций ЕС против России
МИД: ЕС может не смягчить санкции против России вопреки США
Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявил, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.
Логвинов подчеркнул, что несмотря на возможное смягчение санкций Соединенными Штатами, Европейский союз может продолжать придерживаться текущих ограничений в отношении России. Он отметил, что отказ от санкций возможен только в случае изменения подхода ЕС к использованию санкций как инструмента внешней политики и отказа от конфронтации с Россией, передает ТАСС.
Дипломат также привел примеры, которые, по его словам, иллюстрируют логику ЕС, противоречащую здравому смыслу. «ЕС запустил на свой рынок украинскую сельхозпродукцию, что негативно сказалось на местных производителях», – заявил дипломат. Он добавил, что отношение Брюсселя к инциденту с «Северным потоком» также свидетельствует о таких подходах.
Помимо этого, Логвинов отметил, что европейская политическая элита редко учитывает интересы простых граждан, даже когда речь идет о санкционной политике и ее последствиях для экономик стран ЕС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.