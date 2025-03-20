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    Трамп нашел средство от жадности Зеленского
    Польша призвала граждан сделать запасы для трехдневного выживания
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    Умер подписавший Беловежские соглашения первый премьер-министр Украины Фокин
    Венгрия заблокировала документ ЕС по поддержке Украины
    Посол РФ в Норвегии допустил «двойственный характер» учений НАТО на Шпицбергене
    Путин подписал закон о принципах организации местного самоуправления
    МИД вызвал временную поверенную Эстонии из-за осквернения советских памятников
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Страх убивает европейский разум

    Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия и США создают газовый картель

    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

    31 комментарий
    20 марта 2025, 19:28 • Новости дня

    ЕС отказался размораживать активы России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

    В итоговом документе европейского саммита, подписанном 26 из 27 государств, отмечается, что Россия должна прекратить «свою агрессию против Украины» и «компенсировать ей нанесенный ущерб», прежде чем активы будут разблокированы, передает РИА «Новости».

    «Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций», – говорится в заявлении.

    Евросовет подчеркнул свою поддержку Киева, сохраняя подход «мир через силу». Это предполагает, что Украина должна находиться в максимально сильной позиции и иметь мощные оборонные возможности.

    Ранее киевский режим получил от британских властей первые средства, обеспеченные доходами от замороженных активов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о грубом нарушении международного права из-за передачи Британией средств от замороженных российских активов Украине, подчеркнув, что это подорвет доверие к финансовой системе Британии.

    20 марта 2025, 08:53 • Новости дня
    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
    @ Филипп Кочетков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

    Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

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    19 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с блокадой российского посольства в Кишиневе.

    По данным дипломатического ведомства, молдавские силовики заблокировали территорию посольства на несколько часов, ссылаясь на сообщения о минировании, передает ТАСС.

    МИД России отметил, что молдавская сторона допустила серьезное нарушение международных обязательств, отраженных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно этой конвенции, государство пребывания обязано обеспечивать выполнение функций представительства.

    После заявления протеста блокада была снята. В российском министерстве выразили надежду, что Молдавия в дальнейшем будет строго следовать положениям Венской конвенции.

    Ранее полиция Молдавии начала проверку сообщений о якобы бомбе в посольстве России.

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    20 марта 2025, 12:00 • Видео
    Новый канцлер Германии предал Германию

    В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

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    20 марта 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    Путин обязал украинцев узаконить пребывание в России до сентября
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

    Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    В указе говорится: «Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации».

    Также в указе отмечается, что иностранцы в Донбассе и Новороссии должны до 10 июня пройти медосмотр, чтобы подтвердить отсутствие ВИЧ и факта употребления наркотиков.

    Ранее Москва и Минск сохранили особый режим въезда для украинцев.

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    20 марта 2025, 10:42 • Новости дня
    США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе

    NBC News: Администрация Трампа обсуждает отказ от роли командующего НАТО в Европе

    США задумались об отказе от роли командующего НАТО в Европе
    @ x99/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность передачи роли Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе другой стране, сообщает NBC News.

    Администрация Трампа рассматривает возможность отказа от роли Верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе (SACEUR). В случае реализации этого плана роль может перейти к другой стране – члену альянса, сообщает NBC News.

    Отказ от SACEUR стал бы символическим шагом к изменению баланса сил в НАТО.

    Как отметил бывший командующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, такой шаг будет воспринят как сигнал отстранения США от альянса.

    «Это будет политической ошибкой эпических масштабов», – заявил он.

    Кроме того, обсуждается потенциальная реструктуризация военных командований США с целью экономии средств. План включает объединение командований в Европе и Африке, что позволит сэкономить до 270 млн долларов в первый год. Однако такое объединение может снизить эффективность командования, учитывая масштабы этих регионов.

    Планы экономии предполагают также сокращение персонала и перемещение сотрудников Министерства обороны в Вирджинию. Это может затронуть около 375 гражданских и 350 военных сотрудников. Ожидается, что такие преобразования позволят сэкономить около 470 млн долларов за ближайшие пять лет.

    Ранее новый глава Пентагона Пит Хегсет поручил разработать план по ежегодному сокращению оборонного бюджета на восемь процентов.

     Глава Белого дома Дональд Трамп обвинил европейских партнеров по НАТО в неготовности защитить США и потребовал увеличения их вклада в оборону.

    Между тем, на саммите в Брюсселе была достигнута договоренность о плане милитаризации Европы на сумму 800 млрд евро.

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    20 марта 2025, 16:36 • Новости дня
    Венгрия заблокировала документ ЕС по поддержке Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    На саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе Венгрия вновь заблокировала принятие итогового документа, касающегося поддержки Украины.

    Этот документ поддержали только 26 стран-участников, передает ТАСС.

    Высокопоставленный представитель Евросоюза заявил журналистам, что «заключения по Украине были одобрены в формате 26 стран с использованием той же формулы, что и на предыдущем саммите».

    Ранее экстренный саммит ЕС по обороне отложил принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    Кроме того, венгерская сторона отказалась поддерживать план Евросоюза по выделению военной помощи киевскому режиму на 20 млрд евро. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение, а также выступает против размораживания средств для Киева.

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    20 марта 2025, 03:55 • Новости дня
    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз

    Орбан заявил о намерении блокировать прием Украины в ЕС из-за высоких затрат для Венгрии

    Орбан пообещал заблокировать вступление Украины в Евросоюз
    @ CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия на саммите Евросоюза выступит против приема Украины в ЕС из-за финансовой нагрузки на венгерское общество, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Если состоится членство Украины в ЕС, чего я бы не советовал, и я прошу венгров вместе воспрепятствовать этому, тогда появится еще один чек, который нам придется платить каждый год», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан сказал, что Венгрия не поддержит прием Украины в ЕС, так как это обойдется каждой венгерской семье в более чем 1,2 тыс. евро в год. Он подчеркнул, что до завершения общевенгерского опроса о поддержке Киева, переговоры об этом недопустимы.

    Он указал, что все страны ЕС должны согласиться с расширением. «А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения», – сказал Орбан.

    Венгрия также высказалась против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, предложив вместо этого создать общий фонд, куда каждая страна внесет средства из своего бюджета, в том числе и Венгрия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия блокирует начало переговоров между Евросоюзом и Украиной о ее вступлении в объединение.

    Глава Европарламента Роберта Метсола на фоне обострившихся разногласий с США предложила ЕС расширить пространство, включив в его состав Украину, Молдавию и Западные Балканы. Страны Северной Европы и Балтии призвали Евросоюз разработать конкретные предложения для ускоренного вступления Украины.

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    20 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Фицо пригрозил наложить вето на антироссийские санкции ЕС
    Фицо пригрозил наложить вето на антироссийские санкции ЕС
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна может наложить вето на новые антироссийские санкции Европейского союза, если они будут мешать мирному урегулированию конфликта на Украине.

    «Мы будем готовы наложить вето на любые новые санкции, если посчитаем, что они препятствуют установлению мира на Украине», – заявил Фицо, передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

    Премьер также объяснил, что Словакия не может поддерживать санкции любой ценой. По его словам, может наступить момент, когда страна откажется от таких мер, считая их неэффективными для мирного урегулирования конфликта.

    Ранее словацкие активисты передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию с более чем 450 тыс. подписей за референдум об отмене санкций против России.

    Сообщалось, что словацкая национальная партия, участвующая в правительственной коалиции, намерена внести в парламент резолюцию против антироссийских санкций, поскольку считает их вредными для экономики.

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    20 марта 2025, 17:36 • Новости дня
    МИД вызвал временную поверенную Эстонии из-за осквернения советских памятников

    МИД вызвал временную поверенную Эстонии из-за осквернения памятников советским воинам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило осуждение в адрес Эстонии за продолжающиеся нападения на памятники советским воинам, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Захарова на брифинге сообщила, что временная поверенная в делах Эстонии в России Яна Ванамельдер была вызвана в российский МИД, передает ТАСС. Ей было выражено осуждение в связи с нападениями на военные памятники в республике.

    По словам Захаровой, Россия выразила жесткое осуждение глумлениям над памятью советских воинов на территории Эстонии. Она подчеркнула, что эти действия крайне негативно воспринимаются в России, особенно учитывая историческую роль советских солдат в освобождении Европы от нацистов.

    Ранее в Эстонии решили скрыть надпись на монументе защитникам Сааремаа. До этого департамент защиты правопорядка Эстонии решил эксгумировать останки советских солдат, чтобы перезахоронить их на кладбище. В России этот акт назвали вандализмом.

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    19 марта 2025, 21:07 • Новости дня
    Политолог: Партия «Новые люди» сумела отыскать и понять своего избирателя

    Политолог Минченко назвал главный успех партии «Новые люди» за пять лет ее существования

    Политолог: Партия «Новые люди» сумела отыскать и понять своего избирателя
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Главный успех «Новых людей» заключается в правильном понимании партией своего электората. Сторонниками партии стали предприниматели и представители среднего класса, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В среду в Москве прошел юбилейный съезд партии «Новые люди».

    «"Новые люди" на деле доказали свою состоятельность. Это хорошая и крепкая партия, сумевшая отыскать своего избирателя. Основу ее электората составляют предприниматели, а также представители среднего класса. Они деятельно заинтересованы в развитии России и прикладывают максимум усилий для поддержки своего государства», – считает Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Пожалуй, понимание своего электората можно считать главным успехом партии за прошедшие пять лет. Подобная опора в виде общественной поддержки позволяет "Новым людям" неплохо проявлять себя в сфере законотворческих инициатив. Фракция в Госдуме предлагает проработанные и качественные инициативы, которые находят отклик у россиян», – полагает он.

    «Партия сумела получить хорошее представительство в региональных законодательных собраниях, а также в муниципальных органах. Думаю, на будущих выборах в Госдуму перед "Новыми людьми" откроются еще более широкие перспективы. Становление столь динамично развивающейся фракции показало, что партийная система России не стоит на месте – она готова реагировать на актуальные интересы граждан», – заключил Минченко.

    В среду в Москве прошел съезд «Новых людей», посвященный пятилетию партии. На мероприятии собралось более 400 депутатов и сторонников со всей России. В ходе заседания ее председателем единогласно был переизбран основатель партии Алексей Нечаев. Также участники обновили состав центрального совета.

    С первым юбилеем партию поздравил президент России Владимир Путин. В своей телеграмме глава государства назвал «Новых людей» конструктивной политической силой, способной выражать интересы энергичных и неравнодушных граждан. Глава государства добавил, что партия активно предлагает программы и инициативы по развитию науки, образования, здравоохранения, поддержке предпринимательства и продвижению ЗОЖ. Он также подчеркнул, что в основе ее деятельности лежат «традиционные базовые ценности», например, любовь к Родине и бережное отношение к истории и культуре нашего народа.

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    20 марта 2025, 10:08 • Новости дня
    Лидеры стран ЕС намерены обсудить участие в переговорах по Украине

    Bloomberg: Лидеры ЕС обсудят роль Евросоюза в переговорах России и США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    На саммите в Брюсселе лидеры Евросоюза обсудят вопрос участия в переговорах между США и Россией по прекращению огня на Украине, а также планы по усилению оборонных расходов и возможности снятия антироссийских санкций, сообщило Bloomberg.

    Лидеры Европейского союза собираются на саммите в Брюсселе, чтобы обсудить участие в переговорах по прекращению огня на Украине, инициированных президентом США, передает Bloomberg.

    Встреча проходит после телефонных переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Несмотря на поддержку усилий США по мирному урегулированию, лидеры ЕС обеспокоены отсутствием их участия в обсуждениях. Страны Евросоюза, в большинстве своем, отказываются от идеи снятия санкций с России. Вместо этого ЕС готовится обсудить 17-й пакет санкций против России.

    Также на саммите будет обсуждено предложение Европейской комиссии по увеличению оборонного бюджета на 150 млрд евро, что станет частью новой стратегии обороны. Документ предполагает предоставление Украине годового минимума в 2 млн единиц боеприпасов и обучение украинских сил.

    Помимо оборонных вопросов, лидеры обсудят экономическое развитие ЕС, включая создание рынка капитала и снижение бюрократии. Также будут затронуты темы нового бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, включая возможность введения налога на финансовые транзакции.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не планирует останавливаться в вопросе поставок оружия на Украину, несмотря на условия России по прекращению огня.

    Напомним, что во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США, в ходе которого Владимир Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

    Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.

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    20 марта 2025, 15:09 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в отсутствии воли к миру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после атак на энергетику России.

    Захарова высказала мнение, что режим Зеленского утратил связь с реальностью и не проявляет политической воли к мирному урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС. Она отметила, что Киев одержим стремлением нанести поражение России, прибегая к террористическим методам против гражданских объектов.

    Дипломат подчеркнула, что атакой на объект энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае Киев преследует цель сорвать мирные инициативы, включая предложения президента США Дональда Трампа. Она напомнила, что в ночь на 19 марта была произведена атака БПЛА на нефтяной резервуар в станице Кавказской, что привело к его разгерметизации и возгоранию на площади 1700 кв. м.

    Спикер МИД назвала атаку провокацией, специально подготовленной Киевом, и подчеркнула, что Зеленский в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом поддержал его предложение о 30-дневном взаимном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду российским военным.

    Украина после переговоров президентов России и США нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае. Минобороны назвало эту атаку на провокацией Киева против мирных инициатив Трампа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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    20 марта 2025, 12:24 • Новости дня
    ЕК выделила Киеву 1 млрд евро кредита с погашением через российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская комиссия предоставила Украине 1 млрд евро в рамках кредита «Группы семи», который должен быть погашен доходами от замороженных российских активов в ЕС.

    Из заявления ЕК следует, что комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере 1 млрд евро в рамках кредита «Группы семи», передает РИА «Новости».

    Планируется, что сумма будет погашена за счет доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС.

    Суммарно Брюссель уже предоставил Киеву 4 млрд евро. ЕС обязался предоставить Украине до 18 млрд евро кредитов с условием, что погашение будет осуществляться через доходы от российских активов. Эта мера является частью согласованного G7 кредита на 45 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило, что Британия и Европейский союз активизируют переговоры о конфискации замороженных российских активов. Европейский союз обсуждает возможность изъятия этих активов для восстановления Украины после конфликта.

    Ряд стран ЕС, включая Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Германия назвала сумму замороженных российских активов.


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    20 марта 2025, 04:59 • Новости дня
    В оборонной стратегии ЕС увидели нехватку «конкретики и денег»

    В парламенте Финляндии указали на нехватку «конкретики и денег» в новой оборонной стратегии ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Новой оборонной стратегии ЕС «не хватает конкретики, и, возможно, денег», заявила второй заместитель председателя Большого комитета парламента Финляндии Миапетра Кумпула-Натри.

    «В ней пока не хватает конкретики, и, возможно, денег тоже (будет не хватать). Готовность действовать немедленно пока не так велика, как ожидалось», – приводит слова Кумпула-Натри РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

    Кумпула-Натри выразила обеспокоенность низкой готовностью к немедленным действиям, которая не соответствует ожиданиям. Она отметила, что чувство срочности еще не охватило всех европейских комиссаров и страны Европы. По словам политика, ЕС собирается подготовиться к более нестабильному будущему.

    Председатель Большого комитета финского парламента Хейкки Аутто также прокомментировал принятую стратегию, указав, что она была утверждена в период, когда Европа сталкивается с «серьезным дефицитом обороноспособности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила Белую книгу по обороне ЕС, которая предусматривает милитаризацию до 2030 года и включает долгосрочный план помощи Украине, чтобы усилить европейскую военную промышленность. В документе обозначены ключевые направления инвестирования, включая противовоздушную и противоракетную оборону, производство артиллерийских систем, боеприпасов и ракет, конструирование беспилотных летательных аппаратов, развитие военной мобильности, внедрение высоких технологий в оборону и защиту критической инфраструктуры.

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    20 марта 2025, 08:15 • Новости дня
    Telegraph: Лондон добивается участия в перевооружении армий ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Лондон стремится обеспечить участие британских компаний в перевооружении армий ЕС, настаивая на возможности сотрудничества с Евросоюзом, несмотря на выход из него, пишет The Daily Telegraph.

    По данным газеты, Лондон обеспокоен тем, что британские производители военной техники могут оказаться вне программы перевооружения армий стран ЕС, передает ТАСС.

    Это связано с тем, что Еврокомиссия предложила план, по которому кредиты на закупку нового вооружения и техники будут предоставляться при условии размещения заказов преимущественно в странах ЕС и Норвегии. Великобритания, вышедшая из ЕС в 2020 году, не включена в этот список стран.

    Евросоюз объяснил свое решение сложившимися опасениями и позицией некоторых стран, включая Францию.

    The Daily Telegraph подчеркивает, что документ о сотрудничестве частично согласуют к саммиту ЕС – Великобритания, который пройдет 19 мая.

    Руководство Лейбористской партии под началом Кира Стармера, пришедшее к власти в прошлом июле, стремится к перезагрузке взаимоотношений с ЕС после Brexit.

    Президент Франции Эммануэль Макрон тем временем продвигает идею введения на Украину натовских войск в качестве «миротворцев». В марте Макрон заявил, что европейские страны могут направить военных на Украину для наблюдательной миссии без согласия России, если Украина запросит такое присутствие. В феврале он назвал ошибкой отказ Европы от размещения войск на Украине в начале конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД рассуждала, почему Макрон нацеливает на Россию гиперзвуковые ракеты.

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    20 марта 2025, 07:13 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения на полеты в Самаре и Саратове

    Tекст: Александра Юдина

    В аэропортах Самары и Саратова установлены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Александр Кореняко.

    В своем Telegram-канале он указал, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Саратова.

    Ограничения касаются приема и выпуска воздушных судов в аэропортах Курумоч (Самара) и Гагарин (Саратов). Ограничения начали действовать ранним утром, и пока неизвестно, как долго они будут в силе.

    Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов предпринимают все необходимые шаги для поддержания безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.

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    Договоренности c США начинают работать на пользу России

    Начинают проявляться первые результаты достигнутых на переговорах президентов США и России договоренностей по урегулированию кризиса на Украине. Россия честно выполняет то, что пообещала – Украина же в очередной раз оправдывает репутацию стороны, которая саботирует любые попытки достигнуть настоящего мира. Однако уже видно, что результаты переговоров начинают работать на пользу России. Подробности

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    Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского

    Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности

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    Жителей Прибалтики заводят за «минный занавес»

    Руководство прибалтийских стран готово поставить под угрозу жизнь и безопасность собственного приграничного населения – лишь бы уберечься от призрачной русской угрозы. Это прямо следует из намерения Литвы, Латвии, Эстонии и Польши выйти из конвенции по отказу от применения противопехотных мин. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Новый канцлер Германии предал Германию

      В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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