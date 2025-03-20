Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.10 комментариев
ЕС отказался размораживать активы России
Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.
В итоговом документе европейского саммита, подписанном 26 из 27 государств, отмечается, что Россия должна прекратить «свою агрессию против Украины» и «компенсировать ей нанесенный ущерб», прежде чем активы будут разблокированы, передает РИА «Новости».
«Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций», – говорится в заявлении.
Евросовет подчеркнул свою поддержку Киева, сохраняя подход «мир через силу». Это предполагает, что Украина должна находиться в максимально сильной позиции и иметь мощные оборонные возможности.
Ранее киевский режим получил от британских властей первые средства, обеспеченные доходами от замороженных активов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о грубом нарушении международного права из-за передачи Британией средств от замороженных российских активов Украине, подчеркнув, что это подорвет доверие к финансовой системе Британии.