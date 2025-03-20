Tекст: Валерия Городецкая

В итоговом документе европейского саммита, подписанном 26 из 27 государств, отмечается, что Россия должна прекратить «свою агрессию против Украины» и «компенсировать ей нанесенный ущерб», прежде чем активы будут разблокированы, передает РИА «Новости».

«Европейский союз по-прежнему готов усиливать давление на Россию, в том числе посредством дальнейших санкций», – говорится в заявлении.

Евросовет подчеркнул свою поддержку Киева, сохраняя подход «мир через силу». Это предполагает, что Украина должна находиться в максимально сильной позиции и иметь мощные оборонные возможности.

Ранее киевский режим получил от британских властей первые средства, обеспеченные доходами от замороженных активов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о грубом нарушении международного права из-за передачи Британией средств от замороженных российских активов Украине, подчеркнув, что это подорвет доверие к финансовой системе Британии.