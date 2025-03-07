Володин: Британии придется вернуть России все, что так «щедро раздают»

Tекст: Елизавета Шишкова

Володин подчеркнул, что Англия будет вынуждена вернуть России все, что сейчас передает Украине. «Им придется вернуть России то, что сейчас так щедро раздают. Как сейчас Трамп вынужден отменять безумные решения Байдена в отношении Украины», – сказал он, добавив, что это подорвет доверие к финансовой системе Британии навсегда, передает ТАСС.

Председатель Госдумы также отметил, что действия Британии разрушают принцип неприкосновенности собственности, на котором базируется мировая финансовая система. По его словам, у России теперь есть все основания ответить аналогичным образом и конфисковать британскую собственность, находящуюся на территории России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киевский режим получил от британских властей первые средства, обеспеченные доходами от замороженных активов Российской Федерации.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины дал Национальному агентству (АРМА) возможность передать более 1,8 млрд гривен конфискованных активов на внутренние бюджетные расходы.