Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.8 комментариев
На Украине решили потратить конфискованные активы
Кабинет министров Украины дал Национальному агентству (АРМА) возможность передать более 1,8 млрд гривен конфискованных активов на внутренние бюджетные расходы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Шмыгаль объявил о принятии решения, которое позволит Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) передать более 1,8 млрд гривен на внутренние нужды страны. Это решение было принято на заседании правительства и направлено на улучшение управления конфискованными активами, передает ТАСС. Глава агентства Елена Дума ранее заявляла, что АРМА не может использовать переданные агентству активы из-за заблокированного управления корпоративными правами.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.
Напомним, украинские власти запросили у администрации США разрешение на использование 300 млрд замороженных российских активов для закупки оружия американского производства. Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.