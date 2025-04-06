  • Новость часаГруппировка «Запад» уничтожила свыше 250 украинских боевиков
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    Трамп послал Макрону «черную метку»
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    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»
    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    6 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    25 комментариев
    6 апреля 2025, 06:54 • Новости дня

    ПВО уничтожила украинские БПЛА в Ростовской области

    ПВО сбила украинские дроны в Ростове-на-Дону и других районах области

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы противовоздушной обороны уничтожили дроны над Ростовом-на-Дону и прилегающими районами, пострадавших нет, ведется проверка падения обломков.

    Как передает РИА «Новости», врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинских беспилотных летательных аппаратов в нескольких районах региона, включая Ростов-на-Дону, Аксайский, Мясниковский и Октябрьский сельские районы.

    В своем Telegram-канале Слюсарь написал: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах».

    По предварительным данным, жертв или пострадавших в результате атаки нет. Однако оперативные службы продолжают проверку информации о возможном падении обломков дронов на административное здание и хозяйственные постройки в Пролетарском районе Ростова.

    Слюсарь также подчеркнул важность готовности и быстроты реагирования сил ПВО в обеспечении безопасности мирного населения и объектов инфраструктуры. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия для уточнения всех обстоятельств инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, в результате чего повреждены дома, автомобили и инфраструктура.

    Военнослужащие российской группировки «Запад» за сутки уничтожили более 250 украинских боевиков, а также пять станций спутниковой связи Starlink и 33 пункта управления беспилотниками.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения и предприятию по сборке беспилотников.

    5 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    @ IMAGO/Vesa Moilanen

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    Стубб заявил, что обсуждение вопроса возможной отправки западных военнослужащих на Украину стало символической дискуссией и отклонилось от курса, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что отправка наземных войск не является актуальной повесткой дня до достижения перемирия, отметив, что целью является перемирие, за которым последуют мирные соглашения и поддержание мира.

    По его словам, европейские сухопутные войска, насчитывающие от 20 тыс. до 60 тыс. военных, не имели бы большого значения в текущей ситуации.

    Президент Финляндии считает, что основная ответственность лежит на украинской армии, а важную роль в предоставлении гарантий безопасности должен играть Вашингтон.

    Стубб также выразил мнение, что единственной возможностью достижения долгосрочного мира является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления конфликта.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал размещения иностранных войск на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    5 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пять сел Белгородской области

    Губернатор Белгородской области сообщил о новых атаках украинских БПЛА на пять сел

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и инфраструктура, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова, украинские вооруженные силы атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области.

    В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района повреждены шесть частных домов. В селе Красный Октябрь Белгородского района был атакован объект водоснабжения. Гладков уточнил, что в селе Безлюдовка Шебекинского округа пострадали кровля дома и три автомобиля.

    В селе Байцуры Борисовского района атака дрона привела к перебоям в электроснабжении. Села Байцуры и Богун-Городок остались без света, аварийные службы начали ремонтные работы.

    Гладков добавил, что в селе Березовка в результате атаки дрона пострадали двое мужчин и 15-летний подросток. Все пострадавшие были доставлены в больницы области для оказания медицинской помощи.

    Ранее Гладков сообщал, что в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали семь мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии, и пятеро остаются в больницах.

    Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»

    Министр финансов США Бессент обвинил Зеленского в «разрушении» сделки в Белом доме

    Tекст: Вера Басилая

    Министр финансов США Скотт Бессент обвинил Владимира Зеленского в разрушении «самой простой вещи в мире», а именно сделки между США и Украиной из-за скандала в Белом доме.

    По словам Бессента, Владимир Зеленский своим скандалом в Белом доме сорвал сделку, которая должна была стать «самой простой в мире», передает РИА «Новости».

    В интервью журналисту Такеру Карлсону Бессент резко высказался о поведении Зеленского, подчеркнув, что он «добрался до Овального кабинета и разрушил то, что должно было быть самой простой вещью в мире».

    Министр отметил, что в день визита Зеленского все уже было подготовлено для подписания соглашения между США и Украиной о недрах. Однако, по его словам, перепалка, инициированная главой киевского режима, сорвала этот процесс.

    Ранее Бессент назвал Зеленского «эстрадным артистом», который выступает в роли исполнителя в окружении плохих советников.

    В Белом доме 28 февраля состоялась встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского, на которой ожидалось подписание соглашения о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка, и американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, что привело к срыву сделки по ресурсам.

    По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.

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    5 апреля 2025, 10:30 • Новости дня
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала планы Германии запретить русским и белорусам участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сравнив это с нацистскими практиками.

    В своем Telegram-канале она отметила, что МИД Германии рекомендовал не допускать представителей России и Белоруссии к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Захарова подчеркнула, что меры Германии напоминают нацистские практики создания гетто по этно-национальному признаку.

    Она заявила, что возможное удаление русских и белорусов с мероприятий можно расценивать как возрождение нацизма, особенно в год 80-летия Победы. Захарова также указала, что такие действия Германии оскорбительны и неприемлемы.

    В своем заявлении Захарова выразила мнение, что реализация этих мер станет своеобразным «триумфом воли» для Анналены Бербок, проводя параллель с одноименным фильмом Лени Рифеншталь.

    Она также отметила, что Бербок претендует на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что делает ее действия еще более значимыми на мировой арене.

    Ранее исполняющая обязанности главы МИД Германии прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

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    5 апреля 2025, 20:07 • Новости дня
    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области

    Священник сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации из Суджи в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Священник Курской епархии Игорь Васюков сбил два дрона ВСУ из ружья-двустволки, защищая автомобиль с эвакуированными жителями Суджи, сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин).

    Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил два вражеских дрона из ружья-двустволки, когда те преследовали его автомобиль, следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на сайте РПЦ. Это событие произошло во время эвакуации мирных жителей из Суджи.

    По словам митрополита Курского и Рыльского Германа, ситуация в южных районах Курской области остается сложной, и въезд в эти районы запрещен.

    Тем не менее, небольшие группы волонтеров, сопровождаемые военными, продолжают эвакуацию жителей, доставляя воду и продовольствие. Иеромонах Мелетий и иерей Игорь Васюков вывезли 70 человек из Суджи и окрестностей в Курск для лечения и реабилитации. Митрополит Герман сообщил, что священники неоднократно подвергались атакам дронов, и отец Игорь успешно сбил два из них.

    Нападение дронов 18 марта привело к легкой контузии отца Игоря и осколочным ранениям в ногу иеромонаха Мелетия, который сейчас проходит реабилитацию. Отец Игорь продолжает служение. Протоиерей Евгений Шестопалов также пострадал при вывозе жителей из-за аварии на поврежденной дороге.

    Патриарх Кирилл предложил митрополиту Герману представить отличившихся клириков к патриаршим наградам за отвагу и самоотверженность в сложных условиях.

    Ранее в Каширском районе Подмосковья 54-летний бывший полицейский сбил дрон из охотничьего ружья.

    Российский десантник ранее сбил украинский дрон броском автомата.

    Газета ВЗГЛЯД писала о священнике отце Алексее, который вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу.

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    5 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
    ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков, Храповщины и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, два бронетранспортера, пять бронемашин, миномет, а также восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72150 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2252 бронемашины, 2618 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области. В пятницу также сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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    5 апреля 2025, 10:46 • Новости дня
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области украинские боевики жестоко избили местного жителя, угрожая ему оружием, за незнание украинского языка, как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики избили мирного жителя за незнание украинского языка, передает ТАСС.

    Петренко подтвердила эту информацию, отметив, что преступление сопровождалось угрозами оружием.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

    В ходе допроса, видео которого предоставлено Следственным комитетом, жена пострадавшего мужчины рассказала, что боевики угрожали, стреляя по земле рядом с коленями. За незнание украинского языка мужчину били по голове.

    В настоящее время ведется предварительное следствие, чтобы установить всех причастных к этому преступлению представителей вооруженных формирований Украины.

    Ранее на Украине насильно мобилизовали националиста, который пожаловался на русскую музыку в ТЦК.

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    5 апреля 2025, 15:57 • Новости дня
    Автобусы во Львовской области остановились из-за мобилизации водителей
    Автобусы во Львовской области остановились из-за мобилизации водителей
    @ Dominika Zarzycka/Sipa USA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Городские автобусы в Дрогобыче Львовской области остановились после мобилизации водителя во время рейса, что вызвало протест среди других водителей, опасающихся за свою безопасность.

    В субботу в городе Дрогобыч, расположенном на западе Украины, городские автобусы приостановили свою работу, сообщает РИА «Новости». Это произошло после того, как один из водителей был насильно мобилизован сотрудниками военкомата прямо во время выполнения рейса. Инцидент вызвал серьезный резонанс среди водителей общественного транспорта, которые отказались выходить на маршрут, ссылаясь на соображения безопасности.

    В Telegram-канале «Говорит большой Львов» говорится о том, что местная компания-перевозчик уже ранее сталкивалась с подобными неправомерными действиями со стороны военных. По словам представителя компании Михаила Пастушака, процедура оформления «брони» для сотрудников практически нереальна. Он обращается к местным властям с просьбой вмешаться и урегулировать ситуацию.

    С другой стороны, военкомат отрицает обвинения в применении силы, утверждая, что водитель лишь был «оповещен в общественном месте» о мобилизации. Представители военкомата подчеркивают, что действия их сотрудников соответствуют законодательству, так как компания-перевозчик не оформила защиту для своих водителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат в Херсонской области, что стало новым инцидентом в череде атак на военкоматы в стране . Жители Харькова объединились для мести военкомам, выражая недовольство деятельностью военных комиссариатов и проводя акции протеста. В Николаеве неизвестные сожгли машину сотрудников военкомата, что свидетельствует о нарастающем напряжении и недовольстве в обществе.

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    5 апреля 2025, 16:34 • Новости дня
    Рютте предложил изучить варианты гарантий безопасности Киеву

    Генсек НАТО Рютте предложил рассмотреть варианты гарантий безопасности для Киева

    Рютте предложил изучить варианты гарантий безопасности Киеву
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    При заключении перемирия на Украине необходимо будет рассмотреть различные варианты гарантий безопасности для Киева, включая предложение Италии о расширении статьи 5 НАТО, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Рютте в интервью украинскому изданию NV выразил мнение о необходимости изучения различных вариантов гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения. Он отметил, что предложения, такие как инициатива итальянского премьер-министра Джорджи Мелони о распространении статьи 5 НАТО о коллективной обороне на Украину, без предоставления ей членства, должны быть рассмотрены, передает РИА «Новости»,

    Рютте подчеркнул, что участие сил НАТО в «миротворческой» миссии на Украине маловероятно, однако не исключил возможности участия отдельных союзников по альянсу.

    «Мы не можем позволить себе роскошь отвергать любые идеи. Все предложения должны быть рассмотрены, чтобы найти наилучший путь вперед», – заявил Рютте.

    Джорджа Мелони ранее предложила, что распространение статьи 5 НАТО на Украину без предоставления ей членства могло бы стать более простым и эффективным решением.

    Ранее президент Финляндии Александер Стубб заявил, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    В офисе Зеленского сообщили о планах привлечь 10-12 стран к «коалиции желающих», готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

    Зеленский заявил, что Франция станет одной из первых в Европе, кто разместит своих военнослужащих на украинской территории.

    Кремль считает тему возможных гарантий безопасности для Украины очень сложной и пока не раскрывает ее параметры.

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    5 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь сбила 49 украинских беспилотников, включая 16 в Воронежской области и 14 в Белгородской, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 16 дронов были сбиты над территорией Воронежской области, 14 – над Белгородской.

    По данным Минобороны, шесть беспилотников были уничтожены в Курской и еще шесть в Самарской областях. В республике Мордовия было перехвачено три БПЛА. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

    Накануне силы ПВО России за ночь сбили 107 украинских беспилотников самолетного типа, из которых больше всего – 34 – было уничтожено над Курской областью, а три – над Тамбовской областью.

    В Тамбовской области в результате атаки украинских дронов была повреждена труба газопровода и крыша частного дома.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к миру.

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    5 апреля 2025, 23:55 • Новости дня
    Суд арестовал активы Чубайса и еще 7 человек на 5,6 млрд рублей

    Арбитраж Москвы арестовал средства Чубайса и других на 5,6 млрд рублей по иску Роснано

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы принял решение о наложении ареста на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании Роснано.

    Как сообщает ТАСС, арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Роснано о наложении ареста на активы бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек. Общая сумма арестованных средств и имущества составляет 5,6 млрд рублей.

    Иск был направлен против Анатолия Чубайса, Юрия Удальцова, Олега Киселева, Бориса Подольского, Германа Пихоя, Дмитрия Пимкина, Владимира Аветисяна и Николая Тычинина. Роснано требует солидарного взыскания убытков в размере 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов. Суд также поддержал ходатайство о наложении ареста на средства близких родственников ответчиков.

    В прошлом суд уже арестовывал имущество топ-менеджеров Роснано по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Следствие утверждает, что в 2017 году руководители использовали искаженные данные отчетности для сокрытия убытков и получения дополнительного финансирования. Это привело к убыткам государства в размере более 43 млрд рублей в последующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице прошли задержания бывших заместителей экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса.

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обратился в Следственный комитет с просьбой проверить действия Анатолия Чубайса на наличие признаков преступлений.

    Экс-топ-менеджеры «Роснано» Ирина Рапопорт и Олег Киселев обвиняются в особо крупном мошенничестве и объявлены в международный розыск.

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    5 апреля 2025, 14:12 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 208 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49982 беспилотника, 601 ЗРК, 22 683 танка и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23233 орудия полевой артиллерии и минометов, 33685 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.

    3 апреля ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины.

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    5 апреля 2025, 13:40 • Новости дня
    ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики
    ВСУ 14 раз за сутки атаковали российские объекты энергетики
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру, то есть с утра пятницы киевский режим вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам кратно нарастил количество односторонних атак по энергетической инфраструктуре российских регионов, сообщили в Минобороны.

    В оборонном ведомстве сообщили, что в Брянской области 4 апреля в 7.10 в результате обстрела ВСУ энергообъекта «Ивановка» филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и обрыва провода высоковольтной линии без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей населенного пункта в Климовском районе, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В 16.06 из-за украинского БПЛА энергообъекта Климово филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и последовавшего отключения трансформаторной подстанции потребители Нового Ропска также остались  без электроснабжения.

    В 21.06 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Погар и обрыва проводов высоковольтной линии 10 кВ была обесточена трансформаторная подстанция в Случевск. Его население пришлось эвакуировать, отметили в оборонном ведомстве.

    В 21.39 из-за прилета украинского БПЛА по энергообъекту Хвощевская и вывода из строя трансформатора без электричества осталась часть жителей Лемешовки в Севском районе.

    В то же время в Белгородской области в 7.40 после обстрела ВСУ энергообъекта Красная Яруга филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и повреждения комплектной трансформаторной линии была обесточена подстанция в Краснояружском районе, жители эвакуированы.

    Позднее, в 8.00 в результате обстрела ВСУ энергообъекта Чуровичи и обрыва проводов в пролетах опор высоковольтной линии без электричества оказалась часть потребителей в Климовском районе, сообщили в Минобороны.

    В 11.46 в результате атаки украинского беспилотникам на энергообъект Дорогощь без электроснабжения осталась часть жителей Грайворонского района.

    В 14.38 после обстрела ВСУ энергообъекта Нечаевка произошло повреждение высоковольтной линии 10 кВ. Без электричества остались порядка 500 потребителей в Белгородском районе.

    В 15.22 из-за обстрела ВСУ энергообъекта Комсомолец филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» без электроснабжения оказались жители Комсомольского.

    В Смоленской области 4 апреля в 1.48 в результате атаки украинского ударного дрона произошел обрыв проводов с отключением высоковольтной линии 500 кВ «Смоленская АЭС – Калужская».

    В Липецкой области в тот же день в 8.10 в ходе атаки украинского БПЛА Новониколаевки без электроснабжения осталась часть потребителей в Липецком районе.

    4 апреля в 4.00 в Кременной Луганской народной республики в результате атаки украинского беспилотника на газораспределительную станцию «Кременная» филиала ООО «Черноморнефтегаз» – Управление магистральных газопроводов «Луганскгаз» произошло повреждение агрегатов и обеспечивающих работу коммуникаций.

    А 5 апреля в 00.11 в Херсонской области из-за атаки украинского дрона на подстанцию 150 кВ Виноградово филиала ПАО «Россети» – Таврическое ПМЭС повреждено комплектное распределительное устройство 10 кВ. В 1.25 объект был атакован повторно.

    5 апреля в 00.40 в Воронежской области после атаки БПЛА произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ Острогожск-районная – АНП. Без снабжения энергией остались около 1820 бытовые потребителей, заключили в Минобороны.

    Накануне Минобороны заявило о шести новых атаках Украины на объекты энергетики России, а днем ранее Минобороны сообщало о четырех атаках ВСУ на энергосистемы России за сутки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Киев в провокационных ударах ВСУ по энергообъектам России.

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    5 апреля 2025, 22:29 • Новости дня
    Буданов предложил не считать гражданами Украины тех, кто не воюет за киевский режим

    Tекст: Вера Басилая

    Глава ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что украинцы, не поддерживающие киевский режим ни на передовой, ни в тылу, не имеют права называться гражданами Украины, сообщает украинское издание «Страна».

    Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) считает, что украинцы, которые не участвуют в боевых действиях или не поддерживают киевский режим в тылу, не вправе считаться гражданами Украины, передает ТАСС .

    По его словам, каждый гражданин должен внести свой вклад в защиту страны. Он отметил, что те, кто не находятся на передовой, обязаны активно помогать властям и армии в тылу. Буданов заявил, что «кто-то может с автоматом в руках защищать», а кто-то должен «в тылу ковать победу», но все должны работать вместе ради достижения общей цели.

    Буданов выразил мнение, что те, кто отказывается участвовать в этих усилиях, не могут считаться гражданами и общество должно воспринимать их именно так.

    Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.

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    5 апреля 2025, 23:42 • Новости дня
    Илон Маск призвал к окончанию войны на Украине

    Маск предложил прекратить «бессмысленные смерти» на Украине, поддержав Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выступил против продолжения конфликта на Украине, назвав его бессмысленным и требующим немедленного завершения.

    Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий ведомство в администрации Дональда Трампа, призвал к прекращению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

    Во время своего выступления на конгрессе итальянской партии «Лига», Маск подчеркнул необходимость остановить «бессмысленные смерти» и заявил о поддержке позиции президента Трампа в вопросе достижения мира.

    Отвечая на вопрос Маттео Сальвини, лидера партии и вице-премьера Италии, Маск выразил неодобрение в отношении тех, кто способствует продолжению войн.

    Он отметил, что «мы будем бесконечно пускать молодых людей в топку без смысла» и это является «жестоким, бесчеловечным и бессмысленным». Маск заявил, что пришло время положить конец этой «бессмысленной машине смерти».

    Маск также выразил недоумение по поводу продолжения боевых действий между русскими и украинцами, задаваясь вопросом: «Почему русские и украинцы в траншеях должны убивать друг друга? Сколько еще?». Он подчеркнул необходимость завершения конфликта и достижения мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск призвал прекратить конфликт на Украине, назвав сторонников продолжения боевых действий лицемерами и лжецами.

    Он также подчеркнул необходимость остановить «машину смерти». Маск заявил о возможной волне терактов в Европе, которые создадут угрозу для жизни людей и приведут к массовым убийствам.

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    Маск призвал остановить «машину смерти» на Украине
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