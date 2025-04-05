За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.2 комментария
ВС России нанесли поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам боеприпасов ракетно-артиллерийского вооружения, предприятию по сборке беспилотников, сообщили в Минобороны.
Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 208 беспилотников.
С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49982 беспилотника, 601 ЗРК, 22 683 танка и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23233 орудия полевой артиллерии и минометов, 33685 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.
3 апреля ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины.