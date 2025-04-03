ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того удары наносились по цехам производства БПЛА, складам с боеприпасами, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба JDAM и три снаряда американскиой РСЗО HIMARS, а также 138 беспилотников.

С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49562 беспилотника, 601 ЗРК, 22644 танка и других бронмашин, 1533 боевые машины РСЗО, 23198 орудий полевой артиллерии и минометов, 33624 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

Накануне сообщалось, что ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов.

В четверг российские войска освободили Веселое в ДНР и Лобковое в Запорожской области.