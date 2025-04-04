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ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военной инфраструктуре Украины
С 29 марта по 4 апреля ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате была поражена инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, сообщили в Минобороны.
Кроме того, удары наносились по пунктам управления, цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Поражались склады боеприпасов, места производства взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации подразделений СБУ, украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
За минувшую неделю средствами ПВО сбиты 15 американских управляемых авиабомб JDAM, четыре снаряда РСЗО HIMARS, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган», а также 895 беспилотников.
С начала операции уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 49 774 беспилотника, 601 ЗРК, 22 689 танков и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23 221 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 696 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Накануне сообщалось, что ВС России поразили предприятие ракетно-космической промышленности Украины. До этого ВС России поразили предприятие по сборке БПЛА и центр подготовки операторов.
На прошлой неделе ВС России также нанесли семь групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ.