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Украинские войска атаковали пять сел Белгородской области
Губернатор Белгородской области сообщил о новых атаках украинских БПЛА на пять сел
Украинские войска нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области, повреждены дома, автомобили и инфраструктура, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Гладкова, украинские вооруженные силы атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района повреждены шесть частных домов. В селе Красный Октябрь Белгородского района был атакован объект водоснабжения. Гладков уточнил, что в селе Безлюдовка Шебекинского округа пострадали кровля дома и три автомобиля.
В селе Байцуры Борисовского района атака дрона привела к перебоям в электроснабжении. Села Байцуры и Богун-Городок остались без света, аварийные службы начали ремонтные работы.
Гладков добавил, что в селе Березовка в результате атаки дрона пострадали двое мужчин и 15-летний подросток. Все пострадавшие были доставлены в больницы области для оказания медицинской помощи.
Ранее Гладков сообщал, что в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области пострадали семь мирных жителей, один из которых находится в тяжелом состоянии, и пятеро остаются в больницах.
Накануне в Белгородской области ВСУ атаковали беспилотниками коммерческий объект и сельхозтехнику, ранив пять мирных жителей, включая четырех мужчин.