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    Трамп решил превратить НАТО в свой бизнес-проект
    Военный эксперт рассказал об особенностях российского удара по ресторану в Кривом Роге
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    Овечкин не захотел забивать рекордную шайбу в пустые ворота
    Премьер Тюрингии допустил возвращение поставок российского газа в Германию
    Бессент обвинил Зеленского в «разрушении самой простой вещи в мире»
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    26 комментариев
    5 апреля 2025, 18:59 • Новости дня

    Пенсионерка погибла под колесами автобуса из-за незакрытых дверей в Новосибирске

    В Новосибирске пенсионерка выпала из незакрытой двери автобуса и погибла под колесами

    Tекст: Мария Иванова

    В Новосибирске пожилая пассажирка выпала из автобуса через незакрытые двери и погибла под его колесами, инцидент произошел в Калининском районе.

    В Новосибирске случилась трагедия с участием пожилой пассажирки рейсового автобуса. В Калининском районе водитель, отъезжая от остановки, не закрыл двери, в результате чего женщина выпала из салона и попала под колеса, передает РИА «Новости».

    Трагедия завершилась смертью 73-летней женщины в медицинском учреждении, куда ее доставили после происшествия.

    Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

    В связи с инцидентом прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке пассажиров, а также контролирует ход расследования.

    В субботу в Красноярске началась проверка обстоятельств гибели 82-летней женщины, которая упала с балкона третьего этажа во время шквалистого ветра.


    5 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал об особенностях российского удара по ресторану в Кривом Роге

    Военный эксперт Дандыкин: Для удара по Кривому Рогу была использована штатная осколочно-фугасная боеголовка

    Военный эксперт рассказал об особенностях российского удара по ресторану в Кривом Роге
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удар по ресторану в Кривом Роге был нанесен штатной осколочно-фугасной боеголовкой с целью ликвидации высокопоставленных военных ВСУ и западных инструкторов. Заявления Украины о якобы ударе снарядом с кассетной боевой частью не соответствуют действительности, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. По данным Минобороны России, удар по Кривому Рогу был нанесен в пятницу вечером.

    «Для удара по ресторану в Кривом Роге была использована штатная осколочно-фугасная боеголовка. Именно такое оружие применяется против живой силы противника. Масса боевой части «Искандера» может достигать 450 килограмм. Факт в том, что мы попали, в ресторане были не лейтенанты, а высокопоставленные военные, что и вызывало недовольство, в том числе во Франции», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    Эксперт подчеркнул, что кассетный боеприпас, как правило, разрывается в воздухе, чтобы накрыть осколками как можно большую территорию. «А осколочно-фугасные снаряды применяются для поражения объектов. Ресторан не из картона был построен. Поэтому при ударе пробиваются стены, крыша и взрыв происходит внутри помещения. С учетом мощности ракеты взрыв был эквивалентен подрыву нескольких крупнокалиберных снарядов. Поражающая сила такого удара распространяется на десятки метров вокруг, именно поэтому все машины рядом с рестораном были уничтожены», – пояснил Дандыкин.

    «Надо выбирать места поскромнее, а не сидеть по ресторанам. Ранее мы доставали их и на больших глубинах благодаря ударам «Кинжалами». Сейчас в этом просто нет необходимости, они немного притихли, но в данном случае расслабились. – продолжил эксперт. – На Украине никогда не говорят, кто попал под удар. Но обычно после таких ударов по скоплению иностранцев появляются самые экзотические некрологи, начиная с Карибских и Сейшельских Островов, заканчивая Польшей и Францией».

    Киеву, подчеркнул собеседник, невыгодно признавать потерю командного состава. Поэтому заявления украинской стороны о том, что удар по Кривому Рогу якобы был нанесен ракетой с кассетной боевой частью, эксперт назвал выдумкой. «Все они постоянно распространяют выдумки, начиная с главаря и заканчивая остальной публикой, которая называется ЦИПсО», – заметил Дандыкин.

    По его словам, удар по Кривому Рогу оказался очень чувствительным для ВСУ: «В ресторане находились те, кто планирует военные операции и посылает солдат на убой».

    Эксперт отметил также, что украинские военные ранее неоднократно совершали атаки снарядами с кассетной боевой частью по мирному населению, как было в случае ударов по пляжу в Севастополе. «ВСУ бьют «Хаймерсами» с кассетной частью», – подчеркнул Дандыкин.

    В пятницу российские военные нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в ресторане Кривого Рога. Как сообщило Минобороны, удар был нанесен в 18.49 с помощью ракеты в фугасном снаряжении.

    На совещании присутствовали командиры соединений и западные инструкторы, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

    За некоторое время до удара рядом с рестораном «Магеллан» скопилось 15 внедорожников с охраной, сообщил военный блогер Юрий Подоляка. В ресторане, по словам Подоляки, проходило совещание командования украинской армии и иностранных наемников. Из-под завалов извлекли тела свыше 40 военных, припаркованные же рядом автомобили были уничтожены.

    Блогер уточнил, что удар, по предварительным данным, наносился комплексом «Искандер-М». Подоляка добавил, что украинские источники распространяют информацию о том, что удар якобы наносился ракетой с кассетной боевой частью, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Россию обвинили в нарушении «правил ведения войны».

    «Между тем, видео, которое приводится очевидцами, не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной», – подчеркнул блогер.

    В случае, если бы это был кассетный снаряд, то фонтана взрыва не последовало бы, а были бы многочисленные хлопки в небе от раскрытия суббоеприпасов, указал Подоляка.

    Коментарии (15)
    4 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    МО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек
    МО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в ресторане Кривого Рога, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился в 18:49 с помощью ракеты в фугасном снаряжении, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На совещании присутствовали командиры соединений и западные инструкторы, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 29 марта по 4 апреля ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины.

    Коментарии (38)
    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    Коментарии (0)
    5 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

    Подоляка сообщил о машинах с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За некоторое время до удара ВС России по месту совещания украинского командования и наемников в в ресторане в Кривом Роге рядом с ним скопилось свыше 10 автомобилей с охраной, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

    Вокруг криворожского ресторана «Магеллан» за несколько часов до удара российской ракеты собралось 15 автомобилей высокой проходимости с охраной, сообщил блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

    В ресторане, по словам Подоляки, проходило совещание командования украинской армии и иностранных наемников. Из-под завалов извлекли тела свыше 40 военных, припаркованные же рядом автомобили были уничтожены.

    Блогер уточнил, что удар, по предварительным данным, наносился комплексом «Искандер-М». Подоляка добавил, что украинские источники разносят информацию о том, что удар якобы наносился ракетой с кассетной боевой частью, что привело к многочисленным жертвам гражданских. Они обвиняют Россию в нарушении «правил ведения войны».

    «Между тем, видео, которое приводится очевидцами, не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной», – подчеркнул блогер.

    В случае, если бы это был кассетный снаряд, то фонтана взрыва не последовало бы, а были бы многочисленные хлопки в небе от раскрытия суббоеприпасов, указал Подоляка.

    В то же время он сообщил, что в результате удара по месту скопления украинских военных есть жертвы среди мирных граждан.

    Напомним, в субботу российское Минобороны сообщало, что ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога. Министерство указывало, что удар наносился ракетой в фугасном снаряжении.

    По этой информации, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

    Коментарии (29)
    4 апреля 2025, 23:55 • Новости дня
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона станет одной из первых в Европе, кто разместит своих военнослужащих на украинской территории, заявил Владимир Зеленский.

    В контингент включат французские и британские войска, сказал Зеленский, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    «Когда и в каком количестве не могу сказать, такие у нас договоренности», – заключил он.

    Ранее в офисе Зеленского сообщили о планах привлечь 10-12 стран к «коалиции желающих» стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

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    5 апреля 2025, 09:33 • Новости дня
    Овечкин не захотел забивать рекордную шайбу в пустые ворота

    Овечкин отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота в матче НХЛ

    Овечкин не захотел забивать рекордную шайбу в пустые ворота
    @ Joel Marklund\Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин заявил, что намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, хотя у него была возможность сделать это в матче против «Чикаго Блэкхокс».

    Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», не стал забивать свою рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота, передает РИА «Новости». В матче против «Чикаго Блэкхокс» он оформил дубль, повторив рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки – 894 шайбы за карьеру в НХЛ.

    Овечкин отметил, что у него была отличная возможность забить на последних минутах, получив хороший пас от партнера по команде. «У меня были хорошие шансы на последних минутах. Строум отдал мне хороший пас, но до этого я сказал Карбери, что не хочу забрасывать в пустые ворота», – заявил Овечкин.

    В нынешнем сезоне «Вашингтон Кэпиталз» осталось провести шесть матчей. Следующую игру команда сыграет 6 апреля на выезде против «Нью-Йорк Айлендерс». Начало матча запланировано на 19.30 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894-ю шайбу в истории НХЛ, в матче против «Чикаго Блэкхокс».

    Национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании его рекорда по количеству шайб.

    Сам Овечкин заявил, что чувствует поддержку Уэйна Гретцки в своей гонке за рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Коментарии (5)
    5 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    @ IMAGO/Vesa Moilanen

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    Стубб заявил, что обсуждение вопроса возможной отправки западных военнослужащих на Украину стало символической дискуссией и отклонилось от курса, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что отправка наземных войск не является актуальной повесткой дня до достижения перемирия, отметив, что целью является перемирие, за которым последуют мирные соглашения и поддержание мира.

    По его словам, европейские сухопутные войска, насчитывающие от 20 тыс. до 60 тыс. военных, не имели бы большого значения в текущей ситуации.

    Президент Финляндии считает, что основная ответственность лежит на украинской армии, а важную роль в предоставлении гарантий безопасности должен играть Вашингтон.

    Стубб также выразил мнение, что единственной возможностью достижения долгосрочного мира является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления конфликта.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал размещения иностранных войск на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    5 апреля 2025, 11:29 • Новости дня
    Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки

    Мировые СМИ признали величие Овечкина после повторения рекорда Гретцки в НХЛ по голам

    Зарубежные СМИ оценили повтор Овечкиным рекорда Гретцки
    @ Joel Marklund/BILDBYRAN/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин догнал легенду хоккея Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Западные СМИ назвали Овечкина величайшим хоккейным снайпером и отметили историческое значение достижения.

    Овечкин покорил вершины хоккейного мира, повторив снайперский рекорд великого канадца Уэйна Гретцки. В матче против «Чикаго Блэкхокс» российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» оформил дубль, доведя число своих заброшенных шайб до 894 в регулярных чемпионатах НХЛ, тем самым сравнявшись с Гретцки.

    Это достижение стало результатом многих лет упорной работы и настойчивости, что заставило зарубежные СМИ признать Овечкина величайшим хоккейным снайпером в истории, сообщает ТАСС.

    Овечкин заявил на пресс-конференции, что до сих пор не может поверить в свое достижение, его переполняют эмоции. Он выразил благодарность Гретцки за поддержку и советы, которые тот давал ему на протяжении карьеры. Овечкин отметил, что без помощи товарищей по команде и тренеров он бы не смог достичь такой вехи. Также он подчеркнул важность этого момента для его семьи, которая следила за игрой с трибун.

    Американские и канадские издания восхищаются стилем Овечкина, который отличается «грубой силой» и «неудержимым ударом».

    Washington Post подчеркивает, что Овечкин заслужил свое место в истории задолго до повторения рекорда. «Должно быть ясно, что Овечкин завоевал статус величайшего хоккейного снайпера, – и сделал это задолго до того, как повторил рекорд», – пишет газета.

    Канадский журнал Hockey News указывает на другой уникальный рекорд Овечкина, который уже брал верх над Гретцки в прошлом: «Первый гол был забит через четыре минуты после начала… это 40-й гол Овечкина в этом году, 14-й раз, когда он достиг этой отметки за свою 20-летнюю карьеру. У него больше всего сезонов с 40 голами в истории НХЛ, это положило конец паритету с 12 сериями Гретцки в прошлом году».

    Британская Daily Mail и ирландская Irish Star отмечают, что достижение Овечкина стало событием, которое запомнится навсегда, подчеркивая его вклад в развитие хоккея.

    Ирландская газета Irish Star отмечает, что достижение Овечкина становится еще более впечатляющим, если иметь в виду то, что в конце прошлого года он восстанавливался после перелома левой малоберцовой кости.

    Гретцки также высказал свое удовлетворение, говоря, что Овечкин вдохновил многих молодых игроков, особенно в России, и продолжает вносить огромный вклад в мировую хоккейную сцену. Следующий матч «Вашингтон Кэпиталз» проведет 6 апреля против «Нью-Йорк Айлендерс», и Овечкин имеет шанс установить новый рекорд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий Александр Овечкин сравнялся с Уэйном Гретцки, забив 894-ю шайбу в истории НХЛ, и стал вторым хоккеистом в лиге, достигшим этой отметки.

    При этом Александр Овечкин намеренно отказался забивать рекордную 895-ю шайбу в пустые ворота в матче против «Чикаго Блэкхокс», хотя у него была возможность сделать это.

    Национальная хоккейная лига увеличила количество съемочных групп на матчах Александра Овечкина, приравняв их к играм плей-офф Кубка Стэнли, в ожидании рекорда по количеству шайб.

    Коментарии (9)
    4 апреля 2025, 19:40 • Новости дня
    Польский замминистра призвал Варшаву получить контроль над портом Одессы

    Замглавы Минсельхоза Польши Колодзейчак призвал купить или арендовать одесский порт

    Польский замминистра призвал Варшаву получить контроль над портом Одессы
    @ Архип Верещагин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак предложил приобрести или арендовать одесский порт для снижения транспортных издержек сельхозпродукции в Африку.

    По его словам, это решение поможет Польше и другим европейским странам обеспечить более выгодный доступ к рынкам Африки через Черное море, передает РИА «Новости».

    Колодзейчак выразил недовольство отсутствием конкретных предложений в отношении польско-украинских экономических отношений. Он отметил, что аренда или покупка причала в Одессе позволит создать зерновой порт, через который будет осуществляться экспорт польского и европейского зерна. Это, по мнению Колодзейчака, обеспечит значительное снижение транспортных расходов.

    Замминистра также сообщил, что выгода поставки с каждой тонны поставляемой через черноморские порты в Африку пшеницы составит в среднем 100 злотых (более 25 долл.), так как в этом случае ниже транспортные затраты.

    Издание New York Times ранее писало, что в Киеве выразили опасения, что США могут согласиться на передачу России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    Коментарии (15)
    4 апреля 2025, 19:46 • Новости дня
    Канада заявила о готовности заменить США в роли мирового лидера
    Канада заявила о готовности заменить США в роли мирового лидера
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Премьер-министр Канады Марк Карни выразил готовность страны заменить США в роли мирового экономического лидера и создать коалицию стран-единомышленников.

    Как передает RT, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о готовности страны заменить Соединенные Штаты на мировой арене в качестве лидера в области торгово-экономического сотрудничества. Карни отметил возможность формирования коалиции из стран-единомышленников, которые ищут альтернативу лидерству США.

    Премьер подчеркнул, что 80-летний период доминирования США в мировой экономике, который основывался на создании альянсов и поддержании свободной торговли, близится к завершению. По его мнению, Канада способна взять на себя эту роль, если Соединенные Штаты больше не хотят выступать в этом качестве.

    «Если США больше не хотят вести их, это будет делать Канада», – заявил Карни в интервью The New York Times. Он отметил, что Канада готова взять на себя ответственность за поддержание альянсов, основанных на доверии и взаимном уважении.

    Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что из-за действий президента США Дональда Трампа отношения Канады и стран ЕС с США никогда не будут прежними, особенно в сфере торговли.

    Также Оттава введет ответные пошлины в отношении Вашингтона.

    Кроме того, Канада намерена сократить экономическую зависимость от американского рынка и переориентировать торговлю на другие регионы мира.

    Коментарии (25)
    4 апреля 2025, 22:07 • Новости дня
    Сенатор Клишас назвал авторов учебника по семьеведению мракобесами

    Сенатор Клишас обвинил авторов учебника по семьеведению в мракобесии и эзотерике

    Сенатор Клишас назвал авторов учебника по семьеведению мракобесами
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Авторы учебника по курсу «Семьеведение», придерживающиеся эзотерики и родологии, не должны заниматься созданием школьных пособий, так как их идеи могут навредить образовательному процессу, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

    Андрей Клишас выразил недовольство авторами нового учебника по семьеведению, сообщает Ura.Ru.

    В эфире RTVI сенатор назвал этих авторов мракобесами, указав на их увлечение эзотерикой и родологией, и подчеркнул, что подобные люди не должны участвовать в создании школьных пособий. Он также выразил обеспокоенность тем, что участие таких авторов в разработке учебников может привести к нежелательной рекламе их идей и предоставлению им статуса авторитетов в глазах школьников.

    Сенатор предложил разработать четкие критерии отбора авторов учебников, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Он отметил важность обеспечения того, чтобы образовательные материалы разрабатывались компетентными и квалифицированными специалистами, а не представителями псевдонауки.

    D российских школах с нового учебного года появился предмет «Семьеведение». Представленный депутатом Ниной Останиной учебник по семьеведению вызывал критику из-за участия в его создании специалистов, занимающихся псевдонаучными дисциплинами, включая родологию.

    Коментарии (12)
    4 апреля 2025, 19:07 • Новости дня
    Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои средства
    Лукашенко призвал чиновников содержать любовниц за свои средства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал чиновникам оплачивать расходы на любовниц и близких за счет собственных доходов.

    Во время обсуждения государственного бюджета Лукашенко подчеркнул, что это будет справедливо и по-мужски, добавив, что чиновники могут зарабатывать где угодно, но должны обеспечивать родных и близких за свой счет, передает RT.

    Лукашенко сказал: «По-мужски хочу сказать, что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. Зарабатывайте где хотите, но их содержите. Это будет по-человечески и по-мужски».

    Коментарии (13)
    5 апреля 2025, 03:42 • Новости дня
    Рютте: Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО за год
    Рютте: Россия за три месяца производит столько же снарядов, сколько НАТО за год
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Натовские страны производят за год столько же боеприпасов, сколько российская сторона производит за три месяца, сказал генсек альянса Марк Рютте.

    «Мы производим за полный год (столько) боеприпасов, сколько Россия производит за три месяца», – сказал Рютте CBS, передает РИА «Новости».

    По его словам, в случае трат на оборону в 2% ВВП НАТО не сможет защитить себя в ближайшие три-пять лет.

    Ранее Европа обратилась к НАТО с запросом на размещение гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.

    Коментарии (6)
    5 апреля 2025, 10:30 • Новости дня
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    Захарова обвинила Бербок в воссоздании нацистских практик
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова раскритиковала планы Германии запретить русским и белорусам участвовать в памятных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, сравнив это с нацистскими практиками.

    В своем Telegram-канале она отметила, что МИД Германии рекомендовал не допускать представителей России и Белоруссии к участию в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Захарова подчеркнула, что меры Германии напоминают нацистские практики создания гетто по этно-национальному признаку.

    Она заявила, что возможное удаление русских и белорусов с мероприятий можно расценивать как возрождение нацизма, особенно в год 80-летия Победы. Захарова также указала, что такие действия Германии оскорбительны и неприемлемы.

    В своем заявлении Захарова выразила мнение, что реализация этих мер станет своеобразным «триумфом воли» для Анналены Бербок, проводя параллель с одноименным фильмом Лени Рифеншталь.

    Она также отметила, что Бербок претендует на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН, что делает ее действия еще более значимыми на мировой арене.

    Ранее исполняющая обязанности главы МИД Германии прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

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    5 апреля 2025, 13:35 • Новости дня
    Немецкие школьники устроили скандал в мемориале Берген-Бельзен
    Немецкие школьники устроили скандал в мемориале Берген-Бельзен
    @ Norbert Neetz/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время экскурсии по мемориалу «Берген-Бельзен» немецкие школьники из Билефельда выкрикивали ксенофобский лозунг, переделав известную песню, в то время как учителя отвлеклись на покупку билетов, что привело к вмешательству персонала и последующим дисциплинарным мерам.

    Инцидент произошел на территории мемориального комплекса «Берген-Бельзен», сообщает ТАСС.

    Ученики девятого класса гимназии из города Билефельд выкрикивали ксенофобский лозунг, переделав известную песню итальянского DJ Джиджи Д’Агостино. В это время их учителя отвлеклись на покупку билетов.

    Персонал мемориала вмешался в ситуацию и сделал замечание ученикам, которые выкрикивали «Германия для немцев, иностранцы вон» на центральной площади комплекса. В результате директор школы принял решение о применении дисциплинарных мер и подал заявление в полицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в форме немецкой сборной по футболу увидели сходство с символикой СС, что вызвало общественное возмущение. Бывшие страны Оси в ООН выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, чем вызвали критику со стороны международного сообщества. Россия потребовала наказать виновных в осквернении памятника Воину-освободителю в Берлине.

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    4 апреля 2025, 22:20 • Новости дня
    Паша Техник умер в Таиланде
    Паша Техник умер в Таиланде
    @ moscowcourts

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Рэпер Павел Ивлев (Паша Техник) скончался в таиландской больнице на 41-м году жизни, сообщила бывшая супруга музыканта Карина Мельничук.

    Мельничук сообщила о смерти Ивлева в социальных сетях, передает ТАСС.

    «Запомню тебя таким счастливым. Люблю», – отметила бывшая жена музыканта.

    До этого сообщалось, что Паша Техник пережил клиническую смерть после отравления на Пхукете.

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