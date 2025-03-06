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Мельниковой и еще 11 гимнастам России предоставили нейтральный статус
Олимпийская чемпионка Мельникова получила нейтральный статус
Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой и еще одиннадцати российским спортсменам предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, что позволяет им выступать под эгидой Международной федерации гимнастики.
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова получила нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, сообщает ТАСС. Это позволит ей и еще 11 российским гимнастам выступать на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в условиях, когда спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать только с нейтральным статусом.
Среди женских атлетов, получивших нейтральный статус, также числятся Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина и Ксения Зеляева. Среди мужчин такие привилегии были предоставлены двукратному чемпиону России Даниелу Маринову, Григорию Климентьеву, Владиславу Поляшову, Кириллу Прокопьеву и Илье Заике. Кроме спортсменов, нейтральный статус был предоставлен 10 тренерам, специалистам и судьям.
Ангелина Мельникова, которой 24 года, зарекомендовала себя как одна из ведущих гимнасток мира. На Олимпийских играх в Токио она завоевала золотую медаль в командном первенстве, а также две бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. В ее активе также серебряная медаль Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и титул абсолютной чемпионки мира 2021 года. Последним международным соревнованием для российской гимнастки пока остается мировое первенство в японском Китакюсю в 2021 году.
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