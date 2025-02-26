Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации
Томас Бах принял решение покинуть Международный олимпийский комитет после 34 лет членства, МОК принял его отставку, выборы преемника назначены на март, сообщил МОК.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение покинуть свой пост, передает ТАСС.
Вступление его отставки в силу намечено на 23 июня 2024 года, когда полномочия будут переданы новому президенту. В августе 2024 года Бах также подтвердил, что не будет участвовать в выборах на новый срок.
На пост президента МОК претендуют семь кандидатов, среди которых Себастьян Коу, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян и другие видные спортивные деятели. Выборы нового президента планируются на март 2024 года.
Томас Бах, которому сейчас 71 год, был избран президентом МОК впервые в 2013 году на восьмилетний срок, а затем переизбран в 2021 году на дополнительные четыре года.
За время руководства Баха российский спорт пережил несколько санкций. В 2022 году российские спортсмены были исключены из международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к турнирам только в нейтральном статусе и при условии отсутствия связей с вооруженными силами.
В спортивной карьере Томаса Баха есть значительные достижения. Он стал олимпийским чемпионом по фехтованию в 1976 году и завоевал титул чемпиона мира в 1977 году. Также Бах является обладателем серебряной медали чемпионата мира 1973 года и двукратным бронзовым призером мировых первенств 1979 и 1981 годов.
Бах заявил, что членство Олимпийского комитета России было приостановлено из-за якобы имевшего место нарушения Олимпийской хартии.
До этого Бах заявил, что больше не сможет эффективно управлять МОК из-за прогресса.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила Баха в политизации олимпийского движения.