МОК принял отставку Томаса Баха с поста главы организации

Tекст: Вера Басилая

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял решение покинуть свой пост, передает ТАСС.

Вступление его отставки в силу намечено на 23 июня 2024 года, когда полномочия будут переданы новому президенту. В августе 2024 года Бах также подтвердил, что не будет участвовать в выборах на новый срок.

На пост президента МОК претендуют семь кандидатов, среди которых Себастьян Коу, Моринари Ватанабэ, Давид Лапартьян и другие видные спортивные деятели. Выборы нового президента планируются на март 2024 года.

Томас Бах, которому сейчас 71 год, был избран президентом МОК впервые в 2013 году на восьмилетний срок, а затем переизбран в 2021 году на дополнительные четыре года.

За время руководства Баха российский спорт пережил несколько санкций. В 2022 году российские спортсмены были исключены из международных соревнований. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к турнирам только в нейтральном статусе и при условии отсутствия связей с вооруженными силами.

В спортивной карьере Томаса Баха есть значительные достижения. Он стал олимпийским чемпионом по фехтованию в 1976 году и завоевал титул чемпиона мира в 1977 году. Также Бах является обладателем серебряной медали чемпионата мира 1973 года и двукратным бронзовым призером мировых первенств 1979 и 1981 годов.

Бах заявил, что членство Олимпийского комитета России было приостановлено из-за якобы имевшего место нарушения Олимпийской хартии.

До этого Бах заявил, что больше не сможет эффективно управлять МОК из-за прогресса.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила Баха в политизации олимпийского движения.