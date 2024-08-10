Бах заявил о намерении уйти с поста президента МОК

Бах заявил, что больше не сможет эффективно управлять МОК из-за прогресса

Tекст: Вера Басилая

Он отметил, что для эффективной реализации проектов нужно погрузиться в цунами «конвергенции таких наук, как искусственный интеллект, биохимия и нейронаука, понимать эти новые способы мышления и общения. Бах отметил, что для такого нового образа жизни и «безопасности» олимпийского движения, он не самый лучший капитан в его возрасте, передает ТАСС.

Бах подчеркнул, что после глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с семьей он решил не продлевать свои полномочия сверх срока, и не будет переизбираться на новый.

Он назвал основной проблемой МОК отношения с политическими лидерами, которые стремятся привлечь организацию на свою сторону и оказывают давление, принуждая делать заявления, служащие их конкретным интересам.

По его словам, МОК должен адаптироваться к новому формирующемуся мировому порядку, вступая в доверительный диалог со все более влиятельным так называемым глобальным Югом, чтобы доказать, что в олимпийском мире нет никаких разделений, и должны отражать разнообразие этого мира.

Баху 70 лет, он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, в 2021 году он был переизбран на четырехлетний срок.