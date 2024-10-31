Бах заявил о нарушении Россией Олимпийской хартии

Tекст: Антон Антонов

Бах заявил, что отстранение ОКР было неизбежно, так как он стал действовать на территории, которая якобы является зоной Национального олимпийского комитета Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на ANOC.

«Такой аннексии национальным олимпийским комитетом спортсменов или спортивных организаций другого НОК не происходит ни в одном из 55 других вооруженных конфликтов, которые мы имеем в мире», – заявил он.

По его словам, в остальных случаях «национальные олимпийские комитеты соблюдают Олимпийскую хартию».

Также Бах сказал, что спортсменов якобы не наказывают «за действия их Национального олимпийского комитета, их правительства или кого-либо еще».

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ обвинила Баха в политизации олимпийского движения.