Захарова обвинила главу МОК в политизации олимпизма

Рар предсказал исход досрочных выборов в Германии

Германский эксперт Рар: Вместо Олафа Шольца канцлером ФРГ в марте может стать Фридрих Мерц

Tекст: Анастасия Куликова

«Правящая коалиция в ФРГ действительно разваливается. Лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «Зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП) рассорились. На этом фоне шансы на то, что они продолжат руководить страной до очередных выборов в сентябре 2025 года, крайне низкие», – отметил германский политолог Александр Рар.

При этом у всех трех фракций, составляющих правящую коалицию федерального правительства ФРГ, «катастрофически низкие рейтинги», напомнил собеседник. По его мнению, досрочные выборы с большой вероятностью приведут к власти Христианско-демократический союз (ХДС). «В этом случае вместо Олафа Шольца канцлером уже в марте может стать Фридрих Мерц», – указал политолог.

Однако ХДС не сможет заручиться поддержкой более 30% избирателей и партии придется создавать коалиционное правительство, считает Рар. «Поскольку свободные демократы маргинализированы, в качестве партнеров у ХДС остаются «Зеленые» или СДПГ», – рассуждает эксперт.

«Многие в руководстве ХДС предпочитают коалицию с «Зелеными». Таким образом, Анналена Бербок сохранит пост министра иностранных дел ФРГ. Партнерство ХДС с социал-демократами будет означать, что вице-канцлером становится Борис Писториус, а Шольц выходит на пенсию», – заключил Рар.

Ранее Financial Times предсказала распад правящей коалиции в Германии. По информации издания, канцлер ФРГ Олаф Шольц провел индустриальный саммит, не пригласив на него министров финансов и экономики. Это вызвало недовольство и усилило слухи о возможных досрочных выборах весной. Министр экономики Роберт Хабек представил план инвестиционного фонда, не согласованный с кабинетом, а министр финансов Кристиан Линднер организовал собственный саммит.

Эти события на фоне стагнации экономики и возможных закрытий заводов Volkswagen символизируют кризис в коалиции, подчеркивает FT. Некоторые СМИ предполагают, что выборы могут пройти 9 марта. Линднер, однако, заявил, что правительство должно действовать вместе ради страны.

Партнеры коалиции – социал-демократы, «Зеленые» и свободные демократы – испытывают трудности в согласовании бюджета на 2025 год с разрывом финансирования в почти 10 млрд евро. Неспособность договориться может стать поводом для распада. Однако сторонники Шольца считают, что необходимо продолжать работу ради достижения договоренности.

Возможная победа Дональда Трампа на выборах в США может сплотить коалицию, считают некоторые эксперты. Германия должна проявить лидерство в такой ситуации. Однако с приближением выборов противоречия между партнерами усиливаются, что затрудняет совместную работу, пишет FT.