Организаторы гонки в Италии не смогли пригласить Большунова из-за санкций FIS

Организаторы Gsieser Tal-Lauf в Италии не смогли пригласить Большунова из-за санкций FIS

Tекст: Дмитрий Зубарев

Организаторы лыжной гонки Gsieser Tal-Lauf в Италии выразили сожаление из-за невозможности пригласить Александра Большунова на соревнование из-за санкций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), передает ТАСС. Они отметили, что были бы рады видеть его среди участников, но правила FIS запрещают это.

Недавно, 13 февраля, Большунов одержал победу на гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии на дистанции 30 км классическим стилем. Это соревнование не входит в календарь FIS, которая с 2022 года не допускает российских и белорусских спортсменов до участия в своих турнирах даже в нейтральном статусе.

Организаторы Gsieser Tal-Lauf подчеркнули, что они хотели бы принять трехкратного олимпийского чемпиона на своей гонке. Однако, в соответствии с текущими правилами, участие Большунова в этом мероприятии невозможно. Они выразили сожаление, что такая звезда лыжного спорта не может присоединиться к ним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов одержал победу в масс-старте свободным стилем на шестом этапе Кубка России в Тюмени. Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, проигравший Александру Большунову в гонке Sudtirol Moonlight Classic, вышел на церемонию награждения с флагом Украины и подчеркнул, что у него нет претензий к российскому спортсмену.