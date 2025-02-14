Проигравший Большунову итальянский лыжник пришел на награждение с флагом Украины

Лоренцо Бузин появился на награждении с флагом Украины после проигрыша лыжнику Большунову

Tекст: Дмитрий Зубарев

Итальянский лыжник Лоренцо Бузин, проигравший россиянину Александру Большунову на гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии, пришел на церемонию награждения с украинским флагом на рукаве, сообщает ТАСС.

Бузин отметил, что это не связано с личной неприязнью к Большунову, и подчеркнул, что гонка была честной. Он также поделился, что их взаимные поздравления на финише символизируют дух спорта.

Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, впервые за три года участвовал в международных соревнованиях, победив на дистанции 30 км классическим стилем. Организаторы гонки объяснили его участие стремлением не смешивать спорт с политикой. Гонка Sudtirol Moonlight Classic, проводимая в Южном Тироле, имеет особую атмосферу: лыжники соревнуются вечером при свете луны и факелов.

Участие Большунова в соревнованиях вызвало широкий резонанс в лыжном сообществе, особенно в Скандинавии. Норвежские телевизионщики активно интересовались мнением других спортсменов. Олимпийский чемпион Эрик Валнес выразил недовольство, считая, что организаторы должны соблюдать правила лыжного сообщества. Однако Йоханнес Клэбо отреагировал более спокойно, заявив, что раз это не соревнования под эгидой FIS, организаторы вольны принимать свои решения.

Сам Большунов в интервью норвежской телекомпании NRK пошутил, что получил разрешение на участие от Дональда Трампа.

Организация «Спортсмены – за Украину» призывала к бойкоту гонки с участием Большунова. Однако этот призыв остался без внимания. В официальном протоколе только убрали российский флаг напротив имени Большунова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Губерниев прокомментировал конфликт между Александром Большуновым и Вероникой Степановой, который начался с перепалки в социальных сетях. Также сообщалось, что Большунов одержал победу в 17-й гонке подряд на Кубке России, демонстрируя превосходную форму и стабильные результаты. Ранее он выиграл скиатлон на этапе Кубка России в Казани, что стало одним из ярких моментов сезона.