Губерниев высказался о перепалке лыжников Степановой и Большунова

Tекст: Вера Басилая

Степанова назвала олимпийского чемпиона скучной личностью, Большунов заявил, что ему неохота тратить время на человека, который ему не интересен. В ответ лыжница предположила, что чемпион не понимает значения слов «ирония» и «сарказм», пишет «Советский спорт».

Перепалку спортсменов прокомментировал комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, «Степанова отжигает. Ника – большая молодец, делает шоу, пытается обратить внимание». Большунова Губерниев назвал великим, более скромным, и с другой философией.

«Саша, жги! Сейчас самое время заявлять о себе постоянно. Это касается и Степановой, и Большунова. Шоу должно продолжаться», – приводит Sport24.ru слова Губерниева.

Александр Большунов трехкратный чемпион Олимпийских игр. Выиграл все личные гонки в лыжных соревнованиях в этом сезоне.

Вероника Степанова становилась олимпийской чемпионкой в 2020 году, в этом сезоне она выиграла три золота на Всероссийской Спартакиаде.