Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.2 комментария
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка России в Казани
Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России по лыжным гонкам
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов победил в скиатлоне на пятом этапе Кубка России в Казани.
Победитель преодолел дистанцию 20 километров за 47 минут 48,1 секунды. Вторым с отставанием в 3,3 секунды стал Савелий Коростелев, третьим финишировал Артем Мальцев (+4,1 секунды), передает ТАСС. Таким образом, Большунов продлил серию побед на этапах Кубка России до 15 гонок.
В соревнованиях среди женщин победила Елизавета Пантрина, второе место заняла Анастасия Кулешова (+0,1), третье – Алина Пеклецова (+0,5).
Напомним, в апреле 2023 года Большунов выиграл общий зачет Кубка России по лыжам.