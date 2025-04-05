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    Если закон не работает, нужен психиатр

    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    5 апреля 2025, 12:00 Мнение

    Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин

    политолог

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    «Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нём маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий. Они же доказывают, что атомные станции для него – это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа», – написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

    А британский журналист Афшин Раттанси прокомментировал запредельные заявления Зеленского так: «Если Зеленский думает, что какая-либо страна НАТО серьёзно рискнёт развязать Третью мировую войну с Россией и предоставит ему ядерное оружие, то он впал в безумие, выходящее за рамки здравого смысла».

    В поддержку версии Захаровой и Раттанси говорит многое – и внешний вид, напоминающий одновременно латиноамериканского боевика и палестинского террориста, и высказывания на разные темы с недопустимой для политика лексикой, и многочисленные свидетельства очевидцев о наркотической зависимости Зеленского.

    А если вспомнить его фото на фоне мазни с пожаром Кремля или высказывания вроде того, что он выдал в интервью France Televisions: «Я младше Путина, делайте ставки на меня. Мои перспективы лучше». Или такие его слова о русских на пресс-конференции в Париже 27 марта: «Они динозавры, понимаете, они просто хотят нас съесть».

    Есть, например, статья 108, п. 2 Конституции Украины, в которой говорится, что полномочия президента Украины прекращаются досрочно не только в случае его отставки, импичмента или смерти, но также «в случае… невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья». За этой нормой стоит многовековой мировой опыт предотвращения «внештатных ситуаций», связанных с главами государств, которые, как и все смертные, могут тяжело заболеть.

    Рецепты предков: удавка и регентство

    Уже древние знали, что ни при каких условиях символ нации не должен вызывать жалости и презрения, которые ведут к неповиновению подданных. «Горе стране, где царь – ребёнок», – говорили они и придумали процедуру установления регентства на случай отсутствия или неспособности правителя.

    Состояние психического здоровья «первых лиц» оказывалось серьёзной проблемой для многих стран мира. Последствия для подданных могли быть самыми катастрофическими, а могли стать лишь достояниями исторических хроник.

    В 1648 году султан Ибрагим дошёл до такой степени безумия, что исламскими правоведами была выпущена фетва (решение суда шариата), что он не может быть главой Османской империи, потому что является «дураком, тираном и неспособным к управлению». Его интересовали только гарем и меха от царя Алексея Михайловича. Дела своей огромной державы его никак не волновали. С предложением его удавить выступила собственная мать Ибрагима валиде-султан Кёсем, и жители Стамбула с пониманием отнеслись к этому нелёгкому кадровому решению.

    В сказке Андерсена «Новое платье короля» – лишь доля сказки. Голый король действительно существовал, и его история была куда неприглядней той, что рассказана великим писателем. С 1766 по 1808 год на троне Дании находился король Христиан VII. Он с детства демонстрировал миру всякие чудачества. В 1772 году его величество обнаружило, что учёный немец, лекарь Иоганн Струэнзе, не только проводил в стране экономические и политические реформы (весьма удачные и разумные), но и стал любовником королевы Каролины Матильды. Врач был казнён, королева арестована и выслана к брату в Ганновер, а сам Христиан VII сошёл с ума и стал часто выглядывать совсем голым из окон королевского дворца.

    Правда, в королевской семье тогда были люди, которые смогли взять управление страной в свои руки. Сначала это была мачеха короля Юлиана Мария Брауншвейгская, а затем сын Христиана кронпринц Фредерик (будущий король Фредерик VI). 14 апреля 1784 года он привёл отца на заседание государственного совета, где король передал наследнику все права управления страной.

    Кузен Христиана и брат его жены британский король Георг ІІІ несколько раз за своё 60-летнее царствование впадал в безумие. В 1811 года он окончательно потерял рассудок, и парламент утвердил наследника регентом. Сам же король ничего не слышал о Ватерлоо. Не догадывался он и о смерти собственной супруги Шарлоты. Благодаря тому, что два его предшественника самоустранились от реальной власти в пользу ответственного перед парламентом кабинета, это безумие было проблемой Ганноверской династии, а не страны в целом.

    Такая же процедура в 1799 году была применена в Португалии, где королеву Марию I замещал её сын и, одновременно, двоюродный брат, будущий король Жоао VI. Этим регентам пришлось находить ответы на один и тот же вызов по имени Наполеон. Фредерик пошёл к нему в союзники, а Жоао в 1810 году погрузил весь свой двор на корабли и отбыл в свою колонию Бразилию. Мать-королеву пришлось приковать к каюте на все время многомесячного трансатлантического круиза. Принц Уэльсский, будущий Георг IV, утвердил удачные кадровые решения в армии, например, герцога Веллингтона – командующим.

    Консилиум выше власти

    Но если выше речь шла о монархии, то республиканская форма правления требует понятной процедуры установки поехавшей крыши нации на место. И тогда в помощь парламенту приходит консилиум психиатров. Тем более, что в мире уже есть прецеденты использования этого пути отстранения президентов от власти.

    В ноябре 1987 года в Тунисе впервые в мире произошёл такой случай импичмента. Президент Хабиб Бургиба ни в чем не провинился перед страной, которой правил 31 год и за свои заслуги даже был объявлен пожизненным главой государства, однако… впал в старческое слабоумие и был отстранён парламентом на основании заключения консилиума психиатров с диагнозом «паранойя». После этого, как оказалось, не «бессменный отец нации» дожил до 2000 года и умер в возрасте 97 лет.

    Дважды по тем же причинам расставался со своими «первыми лицами» Эквадор. 21 января 1997 года был признан невменяемым Абдала Букарам с формулировкой «за умственную неспособность управлять страной», а ровно три года спустя – Хорхе Джамиль Мауад. Правда, последний «достал» страну не столько экстравагантными выходками, сколько тем фактом, что за время его правления сукре (денежная единица) так обесценилась, что нарастила три лишних нуля. 21 января 2000 года отстранённый от власти президент бежал в машине скорой помощи. Была ли это специальная психиатрическая перевозка, история умалчивает.

    Оба бывших эквадорских президента проживают в США и охотно примут в свою компанию Зеленского, если, конечно, снайпер не сработает раньше.

    Как видим, не только правовая база, но и прецеденты в мировой практике есть, так что депутаты Верховной Рады для изучения этого бесценного опыта могут с большой пользой для себя отдохнуть в Тунисе или пригласить в Киев эквадорских коллег с целью проведения тематического семинара, а силовики – изучить в Стамбуле опыт османского двора.

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