НХЛ приготовилась к рекорду Овечкина, как к финалу Кубка Стэнли

Tекст: Мария Иванова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) усилила медийное сопровождение матчей с участием Александра Овечкина, увеличив количество съемочных бригад, передает РИА «Новости». Это сделано в преддверии возможного рекорда Овечкина по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.

Лига привела в пример увеличение медиаактивности на матчах команды «Каролина Харрикейнз». На одном из матчей против «Торонто» было 26 телекамер, а на игре с «Вашингтоном» – 46. Также было отмечено увеличение количества журналистов: на матче против «Монреаля» в пресс-ложе присутствовали 70 человек, а на игре с «Кэпиталз», где Овечкин забросил свою 892-ю шайбу, – более 100 человек.

Президент НХЛ по контенту и освещению мероприятий Стив Майер отметил, что к каждому матчу Овечкина подходят как к игре плей-офф Кубка Стэнли: «Мы привозим съемочные группы со всего мира, вешаем микрофоны на всех участников, используем дополнительные камеры и привлекаем репортеров из различных СМИ».

На данный момент у 39-летнего Овечкина числится 892 шайбы в карьере в регулярных чемпионатах. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки – 894 гола. Лига прогнозирует, что россиянин сможет побить этот рекорд в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» в ночь на 14 апреля по московскому времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальная хоккейная лига обновила свой логотип в соцсетях, добавив изображение Александра Овечкина, символизирующее его погоню за рекордом самого результативного снайпера НХЛ Уэйна Гретцки.

Овечкин заявил, что чувствует поддержку Уэйна Гретцки в своей гонке за рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету уже 892 шайбы.

Ранее российский хоккеист Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству голов за сезон среди игроков в возрасте 30 лет и старше, забросив 416-ю шайбу.