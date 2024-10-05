Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьёз? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?0 комментариев
Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО
Русский двойник Ди Каприо Бурцев подписал контракт с Минобороны на службу в зоне СВО
Роман Бурцев, получивший известность благодаря сходству с актером Леонардо Ди Каприо, заключил контракт с Минобороны и отправился на службу в зону специальной военной операции на Украине.
Бурцев рассказал, что подписал контракт 19 сентября после нескольких месяцев раздумий, передает Ura.Ru. Он отметил, что это было сложное решение, и не стал раскрывать свое местоположение.
Ранее Бурцев опубликовал фотографию в социальной сети «ВКонтакте» в военной форме и с автоматом, что вызвало активное обсуждение среди пользователей.
Несколько лет назад Роман Бурцев стал известен благодаря своему сходству с Леонардо Ди Каприо. Он участвовал в различных телешоу и заключил рекламные контракты.
Ранее суд признал незаконным контракт рэпера из Дании с Минобороны России.