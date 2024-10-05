Русский двойник Ди Каприо подписал контракт на службу в зоне СВО

Русский двойник Ди Каприо Бурцев подписал контракт с Минобороны на службу в зоне СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Бурцев рассказал, что подписал контракт 19 сентября после нескольких месяцев раздумий, передает Ura.Ru. Он отметил, что это было сложное решение, и не стал раскрывать свое местоположение.

Ранее Бурцев опубликовал фотографию в социальной сети «ВКонтакте» в военной форме и с автоматом, что вызвало активное обсуждение среди пользователей.

Несколько лет назад Роман Бурцев стал известен благодаря своему сходству с Леонардо Ди Каприо. Он участвовал в различных телешоу и заключил рекламные контракты.

Ранее суд признал незаконным контракт рэпера из Дании с Минобороны России.