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Суд признал незаконным контракт рэпера из Дании с Минобороны России
Второй Западный окружной военный суд признал незаконным заключение контракта рэпера из Дании Никласа Хоффгара с Министерством обороны России об участии артиста в СВО, сообщил адвокат истца Роман Петров.
По его словам, Хоффгар в ближайшее время станет гражданским человеком и покинет часть, передает ТАСС.
Петров объяснил, что Хоффгар приехал в Россию летом 2023 года, поскольку был не согласен с политикой стран ЕС по отношению к России. Он получил российский вид на жительство. Адвокат отметил, что рэпер хотел работать в Минобороны, но воевать не хотел, не понял сути контракта из-за плохого знания русского языка и поэтому подписал его.
Юрист также заявил, что контракт будет считаться недействительным с момента решения суда. Полученные деньги за службу ему возвращать не придется.
Хоффгар известен под творческим псевдонимом Stanley Most, он нес службу под Луганском.