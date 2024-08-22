Суд признал незаконным контракт рэпера из Дании с Минобороны России

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Хоффгар в ближайшее время станет гражданским человеком и покинет часть, передает ТАСС.

Петров объяснил, что Хоффгар приехал в Россию летом 2023 года, поскольку был не согласен с политикой стран ЕС по отношению к России. Он получил российский вид на жительство. Адвокат отметил, что рэпер хотел работать в Минобороны, но воевать не хотел, не понял сути контракта из-за плохого знания русского языка и поэтому подписал его.

Юрист также заявил, что контракт будет считаться недействительным с момента решения суда. Полученные деньги за службу ему возвращать не придется.

Хоффгар известен под творческим псевдонимом Stanley Most, он нес службу под Луганском.