Бывшие страны Оси выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, против выступили 50 стран

Предложенная Россией резолюция, направленная на борьбу с героизацией нацизма, принята Генассамблеей ООН, ее поддержали 120 стран, 50 были против, 10 воздержались, сообщают информационные агентства.

«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» – это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Ее соавторами являются Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, ЦАР, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

В числе стран, проголосовавших против документа, были США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония и другие государства, передает ТАСС.

В документе высказывается озабоченность в связи с любой формой героизации нацистов и неонацистов, включая памятники, демонстрации, прославление нацистского прошлого. Резолюция призывает страны к ликвидации в рамках национальных планов связанной с подобными идеологиями нетерпимости, а также к запрету чествования нацистов и их союзников.

Кроме того, в резолюции высказываются опасения в связи с ростом числа случаев «осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков».

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что голосование бывших стран блока Оси шокирует: «Впервые в истории ООН против документа, осуждающего нацизм, а также подтверждающего незыблемость итогов Второй мировой войны, проголосовали государства бывшие члены Оси». По его словам, Германия, Япония, Италия и другие страны, голосовавшие против, «проявили откровенное кощунство в отношении памяти жертв германского нацизма, итальянского фашизма и японского милитаризма».

Кузьмин также заявил, что Москва отвергает внесенную западными странами поправку в резолюцию, в которой идет речь о том, что борьба с нацизмом и неонацизмом не может использоваться для объяснения действий России на Украине. Он подчеркнул, что «резолюция тематическая, не страновая», нужна для диалога, а не «навешивания ярлыков».

Напомним, в ноябре на заседании Третьего комитета ГА ООН ряд стран, включая Италию, Австрию, Германию, впервые проголосовал против российской резолюции о борьбе с героизации нацизма. Обычно против выступали только США и Украина.