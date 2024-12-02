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Площадь пришедших в негодность земель превысила площадь Антарктиды
Guardian: Площадь пришедших в негодность земель превысила площадь Антарктиды
Площадь земель, пришедших в негодность из-за изменений климата и человеческой деятельности, превысила площадь Антарктиды, достигнув 15 млн кв. километров, говорится в сообщении Потсдамского института исследований климатического влияния.
Площадь деградированных земель на планете превысила площадь Антарктиды, сообщает Guardian со ссылкой на исследование Потсдамского института исследований климатического влияния. В год процесс деградации затрагивает около 1 млн кв. километров, что серьезно осложняет усилия по стабилизации климата, защите природы и обеспечению устойчивых поставок продовольствия.
В исследовании говорится: «Площадь деградированных территорий составляет уже 15 млн кв. километров, что превышает площадь Антарктиды». Экосистемы суши до недавнего времени поглощали почти треть антропогенного углекислого газа, однако за последнее десятилетие их способность к этому сократилась на 20%. Это связано с вырубкой лесов и изменением климата.
Основной причиной утраты плодородных земель, по данным исследования, является применение неустойчивых методов ведения сельского хозяйства. Использование химических веществ и пестицидов привело к исчезновению 80% лесов. Эти изменения усугубляют климатический кризис и создают угрозу для будущих поставок продовольствия.
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