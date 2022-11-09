Вассерман исключил конец человеческой цивилизации к 2050 году

В конец света в ближайшем будущем верят либо англосаксы, либо мошенники, либо безумцы, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя прогноз суперкомпьютера о крахе человеческой цивилизации к 2050 году.

Прогнозирующий цивилизационные закономерности суперкомпьютер World One предсказал, что жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, закончится к 2050 году – человеческая цивилизация потерпит крах, передает издание The Daily Star. При вычислении данного прогноза техника учитывала множество факторов, включая уровень рождаемости и степень загрязнения окружающей среды.

«В рамках англосаксонской цивилизации с ее хронической верой перенаселенностью Земли, этот прогноз вполне естественный. Хорошо еще, что англосаксонская цивилизация не единственная. Всего за всю историю человечества насчитывается примерно три десятка цивилизаций, в том числе от восьми до десяти сосуществуют в данный момент», – говорит Вассерман.

Собеседник обращает внимание на то, что представители нескольких других цивилизаций уже опровергли прогнозы англосаксов несколькими разными методами. К слову, на основе этих методов исследования Вассерман написал статью «Золотые миллиарды», где кратко подытожил эти исследования и указал, что уже тех технологий, которые были доступны человечеству еще в прошлом тысячелетии, достаточно было, чтобы ближайшие 5–6 веков обеспечивать уровень жизни, для 15–20 млрд человек, что в 2–2,5 раза превышает численность нынешнего человечества.

«Кроме того, понятно, что за эти 5–6 веков появятся еще какие-то технологии, о которых мы сейчас даже вообразить не в состоянии. Так что если кто-то предсказывает конец света, значит он либо англосакс, либо мошенник, либо безумец. Впрочем, эти три категории очень часто пересекаются», – заключил депутат.

Ранее руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов рассказал, что рано или поздно человечество вымрет, как когда-то вымерли динозавры. Он не исключил, что это может произойти в течение ближайших 100 млн лет.