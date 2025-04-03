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Овечкин заявил о поддержке Гретцки в погоне за снайперским рекордом НХЛ
Александр Овечкин заявил, что чувствует поддержку Уэйна Гретцки в своей гонке за рекордом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, на его счету уже 892 шайбы.
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что ощущает поддержку легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки в стремлении побить его рекорд по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге, сообщает The Athletic.
В настоящее время на счету Овечкина 892 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, а у Гретцки – 894, передает РИА «Новости».
В последнем матче «Вашингтон» уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:5, однако Овечкин отличился забитым голом. Разрыв между ним и рекордом Гретцки стал минимальным – всего два гола. Согласно прогнозам НХЛ, Овечкин может побить рекорд в матче против «Коламбус Блю Джекетс» уже 14 апреля.
Овечкин отметил, что Гретцки велик для хоккея, и он ощущает его поддержку: «Конечно, мы общаемся. Он сказал, что поддерживает меня. Я это чувствую. От игры к игре. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Овечкин в интервью.
На данный момент Овечкин провел 1485 матчей для достижения своих 892 голов, в то время как Гретцки понадобилось 1487 игр для 894 шайб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский хоккеист Александр Овечкин забросил 889-ю шайбу в матче против «Виннипега», сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до пяти голов.
Национальная хоккейная лига обновила свой логотип в соцсетях, добавив изображение Александра Овечкина, символизирующее его погоню за рекордом самого результативного снайпера НХЛ Уэйна Гретцки.
На этой неделе Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству голов за сезон среди игроков в возрасте 30 лет и старше, забросив 416-ю шайбу.