Овечкин заявил о поддержке Гретцки в погоне за снайперским рекордом НХЛ

Tекст: Мария Иванова

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за «Вашингтон Кэпиталз», заявил, что ощущает поддержку легендарного канадского игрока Уэйна Гретцки в стремлении побить его рекорд по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге, сообщает The Athletic.

В настоящее время на счету Овечкина 892 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, а у Гретцки – 894, передает РИА «Новости».

В последнем матче «Вашингтон» уступил «Каролине Харрикейнз» со счетом 1:5, однако Овечкин отличился забитым голом. Разрыв между ним и рекордом Гретцки стал минимальным – всего два гола. Согласно прогнозам НХЛ, Овечкин может побить рекорд в матче против «Коламбус Блю Джекетс» уже 14 апреля.

Овечкин отметил, что Гретцки велик для хоккея, и он ощущает его поддержку: «Конечно, мы общаемся. Он сказал, что поддерживает меня. Я это чувствую. От игры к игре. Посмотрим, что будет дальше», – сказал Овечкин в интервью.

На данный момент Овечкин провел 1485 матчей для достижения своих 892 голов, в то время как Гретцки понадобилось 1487 игр для 894 шайб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский хоккеист Александр Овечкин забросил 889-ю шайбу в матче против «Виннипега», сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до пяти голов.

Национальная хоккейная лига обновила свой логотип в соцсетях, добавив изображение Александра Овечкина, символизирующее его погоню за рекордом самого результативного снайпера НХЛ Уэйна Гретцки.

На этой неделе Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству голов за сезон среди игроков в возрасте 30 лет и старше, забросив 416-ю шайбу.