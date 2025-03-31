НХЛ обновила логотип с изображением Овечкина

НХЛ добавила Овечкина на логотип в соцсетях в честь его погони за рекордом Гретцки

Tекст: Мария Иванова

НХЛ обновила логотип в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), добавив на него изображение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, передает РИА «Новости». Этот шаг стал символом его попытки побить рекорд легендарного канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги.

На данный момент в активе Овечкина 890 заброшенных шайб, в то время как рекорд Гретцки составляет 894 гола. В новом логотипе российский хоккеист изображен в момент празднования заброшенной шайбы, а подпись «Великая погоня Александра Овечкина» подчеркивает значимость его достижения.

Недавно «Вашингтон» потерпел поражение от «Баффало Сейбрз» со счетом 5:8, однако Овечкин отметился голом и двумя голевыми передачами, что подчеркивает его стремление к достижению рекорда.

Согласно прогнозу НХЛ, Овечкин может побить рекорд Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» 16 апреля. В текущем сезоне 39-летний нападающий провел 57 матчей, набрав 63 очка, из которых 37 – это голы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин забросил 889-ю шайбу в матче против «Виннипега», сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до пяти голов.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» обогнал Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярных чемпионатов НХЛ, забив 636-ю шайбу.

Также Овечкин выразил поддержку идее проведения матча между НХЛ и КХЛ, который обсуждался президентами России и США, назвав его первым шагом на снятие неспортивных ограничений для спортсменов.