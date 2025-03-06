Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в победных матчах НХЛ
Овечкин стал лучшим по числу голов в победных матчах НХЛ, обогнав Гретцки
Александр Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», обогнал Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярных чемпионатов НХЛ, забив 636-ю шайбу.
Российский хоккеист Александр Овечкин превзошел рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в победных матчах регулярных чемпионатов НХЛ, передает РИА «Новости». В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс», который завершился победой «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме со счетом 3:2, Овечкин провел на льду 18 минут, нанес пять бросков в створ ворот, применил один силовой прием и забил решающий гол, который стал для него 636-м в победных матчах.
Таким образом, Овечкин обогнал Гретцки, у которого было 635 голов в победных матчах. Этот гол стал 32-м в текущем сезоне и 885-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, сократив разрыв до рекорда лиги Гретцки до девяти шайб.
Овечкин был признан первой звездой матча, что подтверждает его выдающуюся форму и вклад в победы своей команды.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил свою 885-ю шайбу в НХЛ, сократив отставание от Уэйна Гретцки до девяти голов в списке лучших снайперов.
Национальная хоккейная лига сообщила, что Овечкин может побить рекорд Гретцки 6 апреля, если сохранит текущую результативность в 0,70 гола за матч. Также лига анонсировала матч «Вашингтона» с «Калгари» видео с Овечкиным.