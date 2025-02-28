НХЛ назвала новую дату возможного рекорда Овечкина

НХЛ спрогнозировала, что Овечкин побьет рекорд Гретцки 6 или 12 апреля

Tекст: Мария Иванова

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте опубликовала новый прогноз по дате, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, передает РИА «Новости».

После матча против «Сент-Луис Блюз», в котором «Вашингтон» уступил со счетом 2:5, средний показатель голов Овечкина в нынешнем сезоне составляет 0,70. При сохранении такой результативности россиянин может обойти Гретцки уже 6 апреля в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Если же Овечкин будет забрасывать в среднем 0,60 гола за матч, как в среднем за свою карьеру, рекорд Гретцки может быть побит в заключительной игре регулярного чемпионата 12 апреля в выездной встрече с «Коламбус Блю Джекетс».

На данный момент Александр Овечкин с 883 голами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд, который стремится побить Овечкин, установлен Гретцки и составляет 894 гола, забитых в 1487 матчах.

На этой неделе гол Александра Овечкина не спас команду «Вашингтон» от поражения в матче с «Калгари». Национальная хоккейная лига анонсировала этот матч, подчеркивая, что Овечкина отделяют 13 голов от рекорда Уэйна Гретцки.

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев назвал фактором успеха Овечкина его уникальное сочетание физических данных и игрового интеллекта.