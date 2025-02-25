НХЛ анонсировала матч «Вашингтона» видео с Овечкиным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги анонсировала предстоящий матч команды «Вашингтон Кэпиталз» против «Калгари Флэймз», опубликовав видео с участием российского форварда и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщает «Чемпионат». В видео под названием «13 шагов до истории» продемонстрированы лучшие голы Овечкина в матчах регулярного чемпионата.

На текущий момент Овечкина отделяют 12 шайб от повторения рекорда легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в матчах регулярного сезона. Тринадцатая шайба сделает его абсолютным рекордсменом НХЛ.

Следующий матч с «Калгари Флэймз» состоится завтра, 26 февраля, в 3:00 по московскому времени. В предыдущем матче против «Эдмонтон Ойлерз» Овечкин отметился хет-триком, что увеличивает ожидания болельщиков от его выступления в следующей игре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин был признан первой звездой дня в НХЛ после того, как сделал хет-трик. Овечкин догнал Фила Эспозито в списке лучших бомбардиров НХЛ. Также сообщалось, что Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ.