Ростуризм назвал способ повысить турпоток в Россию на 40%

Турпоток в Россию может возрасти на 40% в результате распространения практики применения электронных виз, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Есть поручение президента, и с 1 января 1921 г. режим электронной визы заработает на территории всей страны для широкого списка стран. <...> Такая средняя цифра - 40% туристический поток увеличивается», – рассказала Догузова в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

На данный момент по электронной визе можно въехать в Россию через транспортные узлы Дальнего Востока в Забайкальском крае и Республике Бурятия.

Кроме того, с 1 июля начала действовать система электронных виз при въезде в Калининградскую область, она распространяется на граждан 53 стран..



Ранее президент Владимир Путин поддержал предложение врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о введении электронных виз в городе и Ленинградской области.