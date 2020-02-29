Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

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29 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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США и Британия накачивают Россию нефтедолларами

США и Великобритании внезапно понадобилась российская нефтьФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Российская нефть марки Urals нарасхват по всему миру. Неожиданно интерес к ней проявили наиболее агрессивно настроенные против РФ страны – США и Великобритания. Резко нарастила закупку нашей нефти и Турция. Почему главные геополитические противники Москвы помогают российской экономике рублем? Подробности...
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Чем плох Берни Сандерс

В значительно большей степени, чем Трамп, Сандерс является контрэлитным политикомФото: Ronen Tivony/Reuters
Кандидат в президенты Берни Сандерс отбивается от обвинений в связях с Россией, где, как уверены в либеральных СМИ, кандидата-социалиста просто обожают. В реальности Сандерс хотя и солидарен с Путиным по ряду внешнеполитических вопросов, а в 1980-х провел в СССР свой «медовый месяц», имеет такие взгляды и личные качества, которые делают его потенциальным врагом Москвы, а не другом. Подробности...
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Как загадочная случайность остановила злейшего врага Москвы

Вальтер фон Плеттенберг всю жизнь мечтал сокрушить РоссиюФото: общественное достояние
28 февраля 1535 года (465 лет назад) в 85-летнем возрасте скончался ландмейстер Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг. Этот талантливый администратор и полководец был злейшим врагом России, сражался с ней и даже пытался организовать всеевропейский крестовый поход против Москвы. Провалить его планы в один из ключевых моментов русской истории помогла случайность и один-единственный человек. Подробности...
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Сирия и Турция несут большие потери в боях за стратегически важный город

Боевые действия в Сирии достигли крайней степени ожесточенностиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Две ближневосточные страны – Турция и Сирия – оказались на грани полноценной крупномасштабной войны, обе стороны несут крупнейшие потери. Более того, поддерживаемые Анкарой боевики снова взяли ключевой город и перерезали важнейшую сирийскую трассу. Что вызвало подобное резкое обострение ситуации, как ведутся сейчас боевые действия и почему реакция России на действия Турции оказалась крайне жесткой? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Отсутствие самоуважения снижает иммунитет

Сергей Худиев, публицист, богослов
Эпидемия коронавируса стремительно охватывает все новые страны. Вместе с физической инфекцией обычно приходит инфекция психологическая – панические слухи, которые, в отличие от вируса, легко распространяются через интернет. Подробности...
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Коронавирус может сделать Берни Сандерса президентом США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Если фабрики, офисы и торговые центры начнут закрываться, никто не будет разбираться в причинах происходящего. Оптимизм, который испытывают сегодня жители ключевых для Трампа штатов, улетучится. Подробности...
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«Сеть» затянула в себя мораль и принципы

Алексей Алешковский, сценарист
Вся эта история, больше всего напоминающая о «Бесах» Достоевского, свелась в зеркале общественного мнения к моральному выбору между правдой и политической целесообразностью. Подробности...
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    Конфликт России и Турции в Сирии: главное

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              Почему американских фермеров накрыла волна самоубийств

              Американские фермеры неожиданно стали группой риска для суицидов   29 февраля 2020, 10:00
              Фото: Eugene Garcia/EPA/ТАСС
              Текст: Виктория Никифорова

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              Проблема, характерная для стран третьего мира, сегодня стала чудовищной тенденцией в богатейшем государстве – Соединенных Штатах Америки. Среди американских фермеров учащаются случаи самоубийств. Это тем более удивительно, что суицид среди крестьян стал распространен сильнее, чем даже среди наркоманов. Что происходит с американскими фермерами?

              Еще в декабре прошлого года сенатор Чак Шумер, видный деятель Демпартии США, озвучил трагические цифры – за последние годы число самоубийств среди американских фермеров выросло в разы. Сегодня уровень суицидов среди них превышает общенациональный в 3,5 раза. Получается, что фермеры, чья профессия традиционно ассоциируется с мирным выращиванием урожая и здоровым трудом на свежем воздухе, перегоняют по этому показателю самые неблагополучные в плане самоубийств страты американского общества – наркоманов и отставных военных.

              Проблема самоубийств фермеров-частников появилась не сегодня. Однако долгое время она ассоциировалась с самыми отсталыми странами мира. Печальной традицией стал суицид для фермеров Индии. Даже по официальным данным (куда не попадает множество случаев) с 1995 года в стране покончили с собой более 700 тыс. работников и владельцев ферм.

              Двадцать лет назад эта печальная тенденция стала распространяться на Европу. Каждые два дня совершает самоубийство фермер во Франции. В Швейцарии уровень суицидов среди фермеров на 37% выше, чем среди остальных мужчин. Все остальные европейские страны такие подсчеты не публикуют. Сами европейские фермеры считают, что эти цифры сильно занижены. Во многих случаях родственники выдают самоубийство за несчастный случай – иногда из-за стыда перед соседями, иногда по религиозным соображениям, а зачастую, чтобы избежать проблем со страховой компанией.

              В последние годы тенденция подобных самоубийств докатилась и до США – и теперь приобрела такой размах, что ее уже невозможно скрывать. Как и в Европе, фермеры, специализирующиеся на производстве молока, более подвержены риску суицида, чем их коллеги, занимающиеся растениеводством.

              По производителям сои и зерновых ударили, конечно, торговые войны с Китаем. В ожидании санкций КНР перестала заключать контракты с американскими сельхозпроизводителями и переключилась на более надежных поставщиков – лидерство среди них захватили Россия и южноамериканские страны, практически вытеснив с рынка американцев. В прошлом году фермеры США вынуждены были либо сбывать урожай за бесценок, либо просто уничтожать его. А вот решающим ударом для молочных ферм стало резкое падение цен на молоко – оно произошло в 2015 году и до сих пор цены так и не восстановились. Дополнительной проблемой стала агрессивная пропаганда «эковоинов» против потребления коровьего молока и сливок.

              За переход на растительное молоко активно выступает главное лицо «зеленой» повестки Грета Тунберг. Совсем недавно на церемонии вручения «Оскара» пламенную речь о недопустимости отнимания «ребенка» у коровы и продажи ее молока людям произнес актер и знатный веган Хоакин Феникс. Такая промывка мозгов не проходит бесследно. Потребление молока действительно быстро снижается. Особенно стремительно процесс идет в таких прогрессивных штатах, как Нью-Йорк. И именно там уровень самоубийств среди фермеров бьет все прежние рекорды.

              Психологи утверждают, что причина сельских суицидов – в депрессии и алкоголизме. Климатологи говорят, что всему виной глобальное потепление. Оно-де приводит к непредсказуемым погодным явлениям, которые зачастую губят весь урожай. Врачи говорят, что корень всех бед – в недоступности квалифицированной психиатрической помощи на селе. Социологи винят во всем патриархальные нормы, предписывающие мужчине быть кормильцем семьи и загоняющие его в ловушку стыда и сокрушений.

              Однако экономический механизм, приводящий фермера к самоубийству, чрезвычайно прост и везде одинаков – что в бедных, что в богатых странах. Для начала, сельхозпроизводитель сталкивается с тем, что ему приходится продавать свою продукцию по цене, равной или ниже себестоимости. Если он и сумеет прокормить свою семью, то на следующий год ему все равно придется брать кредит в банке, чтобы закупить семена, удобрения, дизель, подновить технику.

              В Индии банки избегают работать с фермерами-частниками, и им приходится обращаться к микрокредитным организациям. Выплачивать набегающие огромные проценты у фермера возможности нет. Организация присылает коллекторов, которые запугивают его и его семью, стыдят их перед соседями и прямо угрожают убийством.

              Фермер вынужден покончить с собой, просто чтобы обезопасить своих родных.

              В Европе и США процесс организован чуть более цивилизованно, но по сути мало чем отличается. Фермер сталкивается с такой же бедностью. Треть французских сельхозпроизводителей зарабатывает меньше 350 евро в месяц. Средний доход американской фермы в 2017 году был 1325 долларов в месяц.

              Западный фермер берет кредит в банке. На следующий год выясняется, что отдавать его нечем. Одновременно с кредитом фермеры зачастую – по требованию банка – страхуют свою жизнь. Некоторые компании разрешают выплату страховой премии, если застрахованный совершит самоубийство через два года или позже после начала действия полиса. Побившись два года с выплатой непосильного долга и процентов, частник поневоле задумывается о том, что если он покончит с собой, его семья, по крайней мере, получит кругленькую сумму и сможет расплатиться с долгами.

              Именно в этом направлении раздумывал 50-летний фермер Фред Морган в 2015 году. Он только что отстроил после пожара свою молочную ферму в штате Нью-Йорк, которую унаследовал от отца. Он был весь в долгах. И тут цены на молоко упали почти в два раза. Единственное, что оставалось у Моргана, был его страховой полис на 150 тыс. долларов. Он всерьез думал о том, чтобы покончить с собой. Тогда его семья смогла бы сохранить ферму и у нее осталось бы еще немножко на жизнь.

              Постепенно Морган все-таки выбрался из кризиса. Он объявил себя банкротом, перешел на производство органического молока и даже сумел рассказать о своих бедах журналистам New York Times. Однако многие владельцы молочных ферм вынуждены были выбрать суицид. Например, сосед Моргана.

              Масштаб проблемы таков, что группа поддержки фермерства в штате Нью-Йорк стала проводить специальные тренинги по предотвращению самоубийств. А главный местный закупщик молока Agri-Mark разослал фермерам «письма счастья» с телефонами психологов и горячих линий по профилактике суицидов. Одновременно фермеры уведомлялись о том, что закупочные цены на молоко вновь снизились – как они продолжают это делать уже четыре года подряд.

              В поисках подработки американские фермеры развивают новый бизнес – они консультируют своих коллег, как преодолеть депрессию и избавиться от суицидальных мыслей. Джейсон Медоуз из Миссури рассказал местным телевизионщикам, что с 2014 года его ферма, где он выращивает коров, приносит сплошные убытки и «загнала его в ловушку долгов». Однако Медоуз устроился подрабатывать в местную аптеку. Это приносит ему немного денег и компенсирует дефицит общения, от которого сильно страдают фермеры. Одновременно Медоуз выкладывает в соцсети подкасты, в которых пытается объяснить людям, как можно спастись от эмоционального выгорания.

              Майк Росманн, фермер из Айовы, вообще переквалифицировался в психолога и эксперта по поведенческим расстройствам. Он ведет популярный блог, пишет колонки в газетах и организовал целую ассоциацию по предоставлению бесплатных медицинских услуг и психологической помощи коллегам.

              В своих колонках Росманн пишет о том, как ему звонят люди на грани самоубийства, и подмечает своеобразную «заразность» суицида. Покончивший с собой человек буквально тянет за собой на тот свет своих родных и близких.

              Жуткое впечатление производит полученное им письмо от фермерши, чей брат застрелился у нее на глазах. Женщина подавлена горем, в ужасе ожидает закрытия своей фермы и не может справиться с суицидальными мыслями.

              Однако все, что Майк Росманн может предложить таким пациентам, – это групповая терапия, ведение дневника, рисование, прогулки босиком и купание ночью в озере. Американское государство же на эпидемию самоубийств среди фермеров по-прежнему закрывает глаза.

              Есть какой-то жутковатый символизм в том, что несколько недель назад голливудская суперзвезда, оскаровский лауреат Хоакин Феникс спас со скотобойни корову с теленком и отвез их в специальный приют, где они будут беспечально жить до конца своих дней. Тем временем только в штате Нью-Йорк с 2006 года покончили с собой около ста фермеров.


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