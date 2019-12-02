Трамп возобновил пошлины на сталь и алюминий из Аргентины и Бразилии

Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновляет действие пошлин в отношении Аргентины и Бразилии на импорт стали и алюминия, так как эти страны проводят политику девальвации национальных валют.

Трамп написал в Twitter, что «Бразилия и Аргентина стоят во главе масштабной девальвации своих валют», и это плохо для американских фермеров.

Потому он возобновляет пошлины на сталь и алюминий, «которые ввозятся в США из этих стран».

Он отметил, что решение вступает в силу немедленно.

Ранее Трамп объявил об увеличении пошлин на сталь из Турции до 50%.

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