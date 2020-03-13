Евроатлантизм рушится на глазах

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13 марта, пятница  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Новая паника на рынках приближает мировой кризис

Вторая волна паники на рынках может стать не последнейФото: Петр Ковалев/ТАСС
Вторая волна паники на российском рынке акций остановилась всего в шаге от рекордного падения за многие годы. Нефть снова просела, доллар и евро подскочили более чем на два рубля – к 75 и 85. Однако злополучное дно так и не было пройдено, считают эксперты. Чего же ждать дальше – полномасштабного кризиса или чудодейственного восстановления экономики? Подробности...
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Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
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Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
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Петлюра нужен Украине для будущих атак на Россию

Первый памятник Петлюре был открыт в Виннице в 2017 годуФото: Аніськов Сергій/wikipedia.org
В Киеве будет установлен памятник второму председателю так называемой Директории УНР Симону Петлюре, который учил украинский народ борьбе с «московской вошью» и ассоциируется в основном с погромами. Историческая реабилитация Петлюры, начатая еще при президенте Ющенко, имеет долгосрочную цель и четкий антироссийский подтекст. В этом смысле он значительно опаснее, чем Бандера. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Евроатлантизм рушится на глазах

Сергей Мардан, публицист
Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Подробности...

Эрдоган начал аннексию Греции

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Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

Ирина Мешкова, Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата
То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Подробности...
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              Сергей Мардан

              Евроатлантизм рушится на глазах

              Сергей Мардан
              публицист
              		 13 марта 2020, 09:02

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              Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

              «В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризован как пандемия».

              Этого заявления уже было достаточно, чтобы ввергнуть мировую экономику в новую фазу депрессии, что немедленно отразилось на котировках всех мировых бирж. Но, как выяснилось, это была только прелюдия к настоящим новостям.

              В ночь на 12 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о том, что въезд в страну из Европы прекращается. Пока на 30 дней.

              Кроме того, Трамп прямо обвинил европейские правительства в слабости и недееспособности. «Европейский союз не смог предпринять аналогичных (США) мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек».

              Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС

              Разрушение глобального мира происходит быстрее даже самых смелых прогнозов. Коронавирус здесь лишь повод – для того, чтобы поменять абсолютно все правила Большой игры.

              Трамп не счел нужным соблюсти дипломатические приличия и о вступивших в силу решениях традиционно сообщил через Twitter.

              Характерно, что от Китая США не отгораживались и не отгораживаются. Что наглядно демонстрирует, как устроено мировоззрение американской элиты, что и кто для них является приоритетом.

              Никакие ритуальные заклинания про «общие ценности», «единый Запад» не стоят ломаного гроша, когда угрозы становятся реальными. Трамп не зря имеет немецкие корни. Он наглядно демонстрирует всему миру, что такое Real Politik в 21-м веке.

              Кстати, запрет на въезд в США не касается Великобритании, что выглядит особенно оскорбительно для Берлина и Парижа, которые не имеют ни малейшего представления, как им обустраиваться в глобальном мире после выхода из Евросоюза Британии.

              Можно, конечно, «делать лицо» и всем своим видом демонстрировать, что «все идет по плану». Однако, помимо серьезных проблем с бюджетом, который потерял более 10%, и никто в ЕС пока не придумал, чем эти потери компенсировать, ЕС теперь выглядит сильно ослабленным для своих больших и малых конкурентов.

              И конкуренты активно проверяют устойчивость Европы по всем фронтам. Турция, например.

              Трудно сказать, позволил бы себе Эрдоган такие фортели с беженцами три-четыре года назад. Хотя, если это сработало в 2015-м, то почему бы не попробовать еще раз? Но сегодня шансов прогнуть Европу у него существенно больше.

              Решение Трампа закрыться от европейских стран бьет не просто по старой Европе или в широком смысле – по ЕС. Это решение – сокрушительный удар вообще по евроатлантизму. Евросоюз, который еще не оправился от Брекзита, получил удар еще более сокрушительный.

              На мировых картах снова отчетливо проступают очертания англосаксонского мира, который предпочитает держать старую Европу на расстоянии вытянутой руки и по возможности использовать в своих интересах.

              За всеми этими политическими, медицинскими и гуманитарными решениями стоят экономические интересы. На падающем глобальном рынке снова – каждый за себя. Союзы становятся ситуативными, а альянсы заключаются на время одной «военной кампании» и сопровождаются непрекращающимися сепаратными переговорами всех участников.

              Начав торговые войны практически со всем миром, США проверяют реальный расклад сил, кто чего стоит. Ведут разведку боем в буквальном смысле.

              Начавшаяся эпидемия коронавируса стала идеальным маркером, который наглядно показывает состояние экономического и политического организма разных стран. И картина тут складывается совершенно удивительная.

              Китайская коммунистическая партия продемонстрировала всему миру такой невероятный уровень мобилизационной готовности и способности справляться с самыми серьезными вызовами, что сомнений, кто сегодня является новой сверхдержавой, больше ни у кого не осталось.

              Китай воспользовался своим колоссальным промышленным, научным, организационным ресурсом. А также теми политическими возможностями, которые, как оказалось, есть только в ситуации господства в стране социалистического народовластия.

              В то же время Италия, которая входит в десятку наиболее экономически развитых стран мира, находится практически в коллапсе и вынуждена обратиться за помощью к тому же Китаю, который обещал поставить итальянскому правительству несколько миллионов медицинских масок и 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких.

              Как выяснилось, экономически развитая Италия не в состоянии самостоятельно быстро произвести даже медицинские маски, не говоря уже о медицинской технике. Ежегодные парламентские выборы также не способствуют эффективной работе правительства в чрезвычайной ситуации.

              Коронавирус и экономический кризис, начало которого констатируют многие экономисты, снова выносят на повестку дня вопрос о выборе государствами и народами социально-политических моделей. Западная модель демократии, примат которой никем (кроме Китая) не оспаривался более 40 лет, снова подвергается сомнениям, в том числе широкой общественностью в оплоте этой демократии – в США, где истеблишмент не понимает, что ему делать с феноменом Сандерса.

              Так что не нужно бояться перемен. Все уже изменилось. Вы просто этого не заметили.


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